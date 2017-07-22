Как сообщает Reuters, ссылаясь на свой анонимный источник, основной контрактный производитель Apple, компания Foxconn, запустила процесс перемещения части производства iPad и MacBook во Вьетнам. Это делается для диверсификации производства и уменьшения потенциального ущерба от продолжающейся торговой войны между США и Китаем.
Сообщается, что переоборудованные сборочные линии скоро начнут работать во вьетнамской провинции Бакзянг. Срок их готовности к запуску - первая половина 2021 года.
По запросу от Reuters представитель Foxconn ответил, что компания не комментирует свои производственные операции, выполняемые в интересах клиентов. Это следует из принятой внутрикорпоративной политики, а также учитывает «коммерческую чувствительность» подобных комментариев. Однако полученные от Foxconn ответ косвенно подтверждает, что Apple действительно обратилась к своему поставщику с запросом о смене дислокации производства. Сейчас Reuters ждет комментариев со стороны Apple.
Эта утечка последовала вслед за сообщениями, согласно которым Apple наращивает производство iPhone в Индии. Сообщалось, что другие подрядчики Apple, например Pegatron, также рассматривают возможность создания заводов в Мексике.
Происходящее на рынке не является шокирующим. Apple уже неоднократно сталкивалась с угрозой введения новых тарифов, поскольку администрация Трампа была явно нацелена на тарифную дискриминацию продукции китайского производства.
Если брать Apple в качестве примера, то компания когда-то была вынуждена пойти на уплату в бюджет США 15% налога на устройства Apple Watch и AirPods, произведенные в Китае, но отправляемые в США.
В мае прошлого года Apple, как сообщалось, уже вела переговоры с правительством Индии о переносе 20% производства iPhone из Китая в Индию. Формальным поводом для этого была «оптимизация» производства некоторых моделей iPhone, чтобы избежать (по иронии судьбы) налога на импорт на телефоны, поставляемые в Индию.
Тем временем Китай, со своей стороны, также ввел ответные тарифы и в настоящее время оказывает большое давление на иностранные компании, работающие на его территории.
Ожидается, что частичный перенос производства во Вьетнам способен снизить возможные последствия, если торговое противостояние будет нарастать. Этот шаг может быть также полезен для поддержания производства, даже если новая администрация Байдена пойдет на ослабление давления и снижение существующей напряженности между двумя странами.
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