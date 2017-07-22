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Windows 10X будет запускать приложения для Android наравне с Win32

27 ноября 2020, 13:20




В первой половине 2021 года планируется выпуск обновленной версии операционной системы Windows 10, которая получит название Windows 10X. Уже сейчас известны наиболее важные новшества, которые появятся вместе с этим релизом. Это не только поддержка ARM-процессоров, но и возможность запуска приложений для Android наравне с Win32.

Выпуск Windows 10X должен был состояться раньше, но был отложен из-за неопределенностей, вызванных пандемией. Новая ОС предназначена для компьютеров на базе ARM и будет конкурировать с ChromeOS и iPadOS. Microsoft фактически следует тем же фарватером, которым пошла Apple, в этом году представившая macOS Big Sur с поддержкой ARM и совместимостью с приложениями для iPhone.

Windows 10X


Согласно информации, размещенной на портале Windows Central, Microsoft собирается провести анонс ОС в 2021 году.

Ранее многие рассматривали Windows 10X как обновленную ОС для работы с устройствами, использующими два раздельных дисплея. Сегодня бытует другая точка зрения: Windows 10X будет представлять собой облегченную версию ОС для недорогих компьютерных устройств, которая будет легко синхронизироваться с базовым компьютером. Поскольку вторым устройством может оказаться мобильный гаджет под Android, появление поддержки его приложений становится косвенным подтверждением новой трактовки будущей ОС.

Согласно слухам, сначала Microsoft планирует провести небольшое обновление в первой половине 2021 года. Это подготовит основу для последующего крупного обновления. Оно выйдет во втором полугодии 2021 года.

Windows 10X


Microsoft планирует ввести программу эмуляции x86. Это позволит компьютерам на базе ARM запускать настольные Windows-программы. Как сообщает Windows Central, эти функции скоро войдут в предварительную версию, но будут запущены в полноценную эксплуатацию только в 2021 году.

Microsoft также собирается представить интересную функцию, получившую название «Cloud PC». Это облачная служба, которая позволит транслировать экземпляр Windows 10 через интернет-подключение и дистанционно запускать ресурсоемкие программы без локального привлечения «тяжелого» оборудования.

Среди очевидных потребителей новой функции - геймеры. Они смогут играть удаленно и транслировать игры, запущенные на удаленном компьютере, через свои мобильные устройства.



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