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Слухи: старшая модель iPad Pro выпуска 2021 года будет поддерживать 5G вместе с mmWave

27 ноября 2020, 15:10




По слухам, высокопроизводительная, старшая модель планшета Apple iPad Pro образца выпуска 2021 года будет поддерживать сети 5G, в том числе их верхний, миллиметровый (mmWave) диапазон. Об этом сообщает новостной отраслевой китайский портал DigiTimes со ссылкой на свои источники.

Слухи о выпуске подобного планшета ходят давно. Ожидается, что это будет высокопроизводительный 12,9-дюймовый планшет iPad Pro класса High End, оснащенный дисплеем на micro-LED матрице. Кроме этой модели, ожидается выпуск более компактной 11-дюймовой модели с дисплеем на micro-LED. Помимо этих «базовых» слухов, технической информации о будущих моделях практически нет.

iPad Pro


Буквально незадолго до этого в сети появилась информация об успеха, достигнутых Apple в разработке антенных систем для миллиметрового диапазона, так называемых mmWave AiP-систем (Antenna in Package, «антенна в упаковке»). Разработка подобных модулей ведется для их установки в смартфонах iPhone будущей линейки - они должны появиться в следующем году. Появление таких модулей резко повышает вероятность, что они также появятся и на планшетах iPad следующего поколения.

Возникает вопрос: Будут ли такими антеннами с поддержкой mmWave-диапазона оснащаться только старшие планшеты iPad Pro или они появятся также и у менее дорогих устройств? Издание дает следующий ответ: «5G - это High-End функция с более высокими производственными затратами».

Особое внимание вызывает вопрос поддержки диапазона mmWave или миллиметровых волн. Сети 5G в этом диапазоне позволяют достигать сверхвысокой скорости передачи данных на небольших расстояниях. Это ставит их на приоритетные позиции при выборе системы связи в городских районах. Но у сетей 5G имеется еще и другой диапазон частот, ниже 6 ГГц. Как правило, данные передаются по нему более медленно, зато несущий сигнал не затухает на более дальней дистанции. На этом диапазоне лучше обслуживать пригородные и сельские районы.

В модельном ряду iPhone 12 для США реализована поддержка mmWave для всех устройств, от самого младшего до самого старшего. Выбор поддержки для устройств будущего года пока не раскрыт.

В то же время согласно источникам DigiTimes, разработки Apple по созданию модулей AiP указывают на то, что компания движется в направлении создания собственных интерфейсных модулей передней линии обслуживания - RF front-end (RF-FEM). Конечной целью этих разработок может быть выпуск собственных модемных устройств.



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