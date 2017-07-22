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Apple получила патент на сенсорный элемент Force Touch для MacBook

27 ноября 2020, 18:10




В мае этого года компания Apple подала патентную заявку на конструкцию сенсорной панели для ноутбука, поддерживающую технологию Force Touch («Касание с распознаванием силы нажима»). Недавно эта заявка была опубликована среди материалов Управления по патентам и товарным знакам США. Дополнительной информации по ее работе и принятии пока нет.

Отличие сенсорной панели с поддержкой Force Touch от традиционной состоит в том, что она позволяет снимать не только касания пальцем и проводить регистрацию точки касания, но и определять давление, оказываемое на панель, и выдавать команду для инициализации соответствующего действия.

Apple получила патент на сенсорный элемент Force Touch для MacBook


Технология Force Touch впервые появилась в 2015 году в умных часах Apple Watch. Позднее она была представлена в трекпаде для MacBook. Суть ее функции состояла в том, чтобы расширить возможности управления устройством, используя как фактор выбора силу нажатия на сенсорную поверхность.

Владельцы Apple Watch могли использовать технологию Force Touch в самых разных ситуациях. Например, слабым усилием они могли открыть контекстное меню. Владельцы Mac могли нажать чуть сильнее для ускорения перемотки видео и контроля скорости просмотра.

Позднее появилась разновидность этой технологии на смартфонах iPhone 6s, которая получила название 3D Touch. Эта функция имела еще больше возможностей. Она позволяла различать оказываемое давление и выполнять определенные функции быстрее и удобнее.

Помимо привычных жестов Multi-Touch (касание, смахивание, координированное движения пальцами), 3D Touch позволяла легким касанием на письмо в почтовом приложении, например, запускать просмотр в уменьшенном виде, а при более сильном касании - открыть письмо в приложении.

Однако позднее механизм Force Touch был отключен.

Apple получила патент на сенсорный элемент Force Touch для MacBook


Новая патентная заявка Apple указывает на желание компании приучить пользователей MacBook Pro к активной работе с сенсорной панелью Touch Bar - небольшой интерактивной OLED-полоской поверх клавиатуры.

Новый патент Apple подтверждает, что, несмотря на возражения пользователей, Touch Bar сохранится в будущем, по крайней мере, для моделей MacBook Pro.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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