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В России появились пауэрбанки ADATA на 10 000 и 20 000 мАч

27 ноября 2020, 20:04




Компания ADATA Technology, хорошо известный на рынке как производитель высокоскоростных модулей оперативной памяти и продукции на базе флэш, объявила о появлении в России пауэрбанков ADATA AR10KPD (10 000 мАч) и ADATA AR20KPD (20 000 мАч).

Компания предлагает устройства самой ходовой емкости - 10 000 и 20 000 мАч. Первый продукт пригодится тем, кто намерен иметь под рукой запас питания для одного или двух устройств на целый день работы. Вторая модель привлечет внимание тех, кто отправляется в путешествие, где возможны перебои с доступом к точкам подзарядки.

ADATA AR10KPD

ADATA AR10KPD


Для любого варианта применения вендор предусмотрел наличие двух USB-портов для подключения питаемых гаджетов, благодаря которым можно заряжать два гаджета одновременно. Максимальная выходная мощность равна 18 Вт. Это обеспечивает ровный уровень питания. Для оповещении о требуемой подзарядке аккумулятор оснащен индикатором.

Аккумуляторы ADATA оборудованы разъёмом USB-C, которые поддерживают стандарт Power Delivery 3.0. Благодаря ему, есть также ряд интересных дополнительных функций, например, поддержка двухстороннего режима передачи энергии.

ADATA AR10KPD


Для подключения внешних устройств установлены два разъёма USB-A, которые поддерживают технологию быстрой зарядки Quick Charge 3. Доступен режим «сквозного заряда», когда можно одновременно заряжать и аккумулятор, и подключенное к нему устройство. Сам аккумулятор можно заряжать как через USB-C, так и через microUSB разъёмы.

Корпус изготовлен из прочного пластика, доступны два варианта дизайна: чёрный и белый.

Гарантийный срок на ADATA AR10KPD и AR20KPD составляет один год. Цена младшей модели ADATA AR10KPD - 1250 рублей, старшей модели ADATA AR20KPD - 1750 рублей

Аккумуляторы продаются эксклюзивно в сети цифровой техники DNS.

ADATA AR10KPD




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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