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Google и AMD стали первыми заказчиками TSMC по выпуску экспериментальных 3D-чипов

27 ноября 2020, 21:52




Благодаря анонимным источникам японского информационного издания Nikkei Asia, в сети появилась информация, что тайваньская компания TSMC получила первые заказы на производству трехмерных экспериментальных полупроводников (3D). Заказчиком чипов выступила компания Google. Она ведет эскизную разработку 3D-чипов и развивает сотрудничество с тайваньским производителем по их производству, тестированию и сертификации технологических процессов.

TSMC


По сообщению из тех же источников, в проектах принимают участие также представители AMD. Обе американские компании - Google и AMD - помогают TSMC проводить тестирование и сертификацию нового производственного процесса.

Таким образом, Google и AMD стали первыми заказчиками TSMC в этом экспериментальном проекте. Совместными усилиями они ведут разработку передового дизайна 3D-чипов и процессов его выпуска.

TSMC разворачивает производство 3D-полупроводников на своем заводе в Миаоли (Китай). Предполагается, что массовое производство 3D-чипов может налажено уже к 2022 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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