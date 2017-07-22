Благодаря анонимным источникам японского информационного издания Nikkei Asia, в сети появилась информация, что тайваньская компания TSMC получила первые заказы на производству трехмерных экспериментальных полупроводников (3D). Заказчиком чипов выступила компания Google. Она ведет эскизную разработку 3D-чипов и развивает сотрудничество с тайваньским производителем по их производству, тестированию и сертификации технологических процессов.
По сообщению из тех же источников, в проектах принимают участие также представители AMD. Обе американские компании - Google и AMD - помогают TSMC проводить тестирование и сертификацию нового производственного процесса.
Таким образом, Google и AMD стали первыми заказчиками TSMC в этом экспериментальном проекте. Совместными усилиями они ведут разработку передового дизайна 3D-чипов и процессов его выпуска.
TSMC разворачивает производство 3D-полупроводников на своем заводе в Миаоли (Китай). Предполагается, что массовое производство 3D-чипов может налажено уже к 2022 году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".