Для разблокировки будущих Galaxy S21 снова можно будет использоваться голос. О возобновлении такого способа восстановления активности смартфона стало известно после исследования кода настройки интерфейсного модуля One UI 3.1.
Интересно, что ранее Samsung уже предлагала такую функцию, когда для разблокировки некоторых аппаратов, выпускавшихся южнокорейской компанией, было достаточно произнести приветствие «Hi, Bixby», однако позднее эта функция по неизвестной причине была заблокирована. Теперь существует высокая вероятность того, что она вновь станет доступна с выходом Galaxy S21. Этот смартфон, по слухам, появится в будущем году.
В новом аппарате сохранятся и другие, привычные способы разблокировки: через сканер отпечатков пальцев, по лицу, PIN-коду, вводу пароля и старого, доброго способа «рисования графического ключа».
В то же время, на официальной странице поддержки Samsung сообщается, что хотя разблокировка телефона с помощью голосовой команды «Hi, Bixby» признается как совершенно безопасная, пользователям по-прежнему рекомендуется применять более продвинутые, биометрические способы, такие как разблокировка по лицу Face ID или через отпечаток пальца. Сообщается, что встречаются случаи, когда экспериментаторам удавалось обмануть такую функцию разблокировки.
Отмечается, что функция разблокировки телефона с помощью голоса имеет определенные удобства. Например, такой способ блокировки может быть приоритетным в характерных прикладных применениях, например, при использовании телефона при управлении автомобилем.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".