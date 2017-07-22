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Патент Microsoft Meeting Score поможет повысить эффективность проводимых онлайн-встреч

30 ноября 2020, 11:06




Появилась информация о новом патенте Microsoft, согласно которому предполагается ввести новые метрики для оценки качества проводимых встреч, обсуждений, планерок и т.д.

Предлагаемая модель организации мероприятий получила название "Meeting Insight Computing System" - вычислительная система для всестороннего анализа качества проводимых мероприятий. Согласно патенту, она предусматривает использование разнообразных вспомогательных устройств - камер, датчиков, программных инструментов, а также проведения опросов после завершения встреч для сбора субъективных оценок качества.

Камеры будут фиксировать различные невербальные элементы, такие как «язык тела», элементы физиогномики, т.е. выражений и душевных качеств, выражаемых через внешние черты лица, его мимику. Будут учитываться «объективные» показатели, влияющие на особенности проведения мероприятий: количество принимающих участие людей, например.

Новый патент Microsoft Meeting Score обещает повысить эффективность онлайн-встреч


Патентуемая система будет сообщать, насколько весомый вклад вносит каждый участник в качество проведенного собрания», ограничивается ли его участие только технической поддержкой (например, он занят отправкой текстовых сообщений, проверкой электронной почты, просмотром интернета).

Предлагаемая «вычислительная система оценки мероприятий» будет использовать собранную информацию для выработки оценок, которые до сих пор выставляются индивидуально и носят явно субъективный характер. Например, она позволит отвечать на вопросы, кого следует пригласить на следующую встречу, или какое альтернативное место или время можно рекомендовать для проведения будущих встреч.

Новый патент Microsoft Meeting Score обещает повысить эффективность онлайн-встреч


Предполагается, что новая система позволит оценивать не только очные, но и виртуальные встречи, которые стали популярны во время пандемии.

Будет ли Microsoft внедрять эту систему в своих продуктах, пока неизвестно. Однако эксперты оценивают, что вероятность реализации такой возможности в будущих продуктах Microsoft весьма велика.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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