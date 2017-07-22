РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Представители линейки AMD Radeon RX 6000 отличаются лишь аппаратными ограничениями

30 ноября 2020, 14:22




В ноябре-декабре компания AMD выводит на рынок новую линейку видеокарт AMD Radeon RX 6000. На первый взгляд, их характеристики сбалансированы и не пересекаются между собой. Это позволяет подобрать нужную модель под прикладные задачи и располагаемый бюджет. Цены на модели различаются почти в два раза - от 579 до 999 долларов.

Видеокарты в линейке AMD Radeon RX 6000 различаются аппаратно заданными ограничениями


Однако, по имеющимся данным, есть все основания предположить, что речь идет, по сути, об одной и той же видеокарте, в которой всего лишь аппаратно заданы определенные ограничения. Именно из-за этого профессиональным оверклокерам не удастся «разогнать» младшие модели линейки до уровня старших.

Такой вывод удалось сделать после анализа снимка экрана, полученного при тестировании видеокарты Radeon RX 6900 XT на базе флагманского графического процессора Big Navi, опубликованного Патриком Шуром в Твиттере. Скрин доказывает, что флагманская видеокарта, которая будет анонсирована 8 декабря, имеет более высокий предел разгона тактовой частоты, чем видеокарты RX 6800 XT и RX 6800.

Это хорошо видно на примере видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT. Она построена на базе графического процессора Navi 21 с 72 вычислительными блоками CU (Compute Unit). Эта модель имеет максимальное ограничение на допустимый разгон по частоте GFX Clock (частота графического процессора), заданный на уровне 2,8 ГГц. В отличие от нее, флагман AMD Radeon RX 6900 XT имеет ограничение на уровне 3,0 ГГц.

Снимок позволяет сделать вывод, что AMD, похоже, использует одну и ту же разработку видеокарты. Для всех модификаций применяются аппаратно заданные ограничения. Они сделаны для того, чтобы не позволить оверклокерам подняться выше определенного уровня, получив а разгоне производительность видеокарты, которая в полтора-два раза дороже по прайсу.

Видеокарты в линейке AMD Radeon RX 6000 различаются аппаратно заданными ограничениями


На эту возможность указывает тот факт, что обе карты, RX 6900XT и RX 6800XT, имеют одинаковый TGP, равный 300 Вт, и одинаковую эталонную тактовую частоту (2015 МГц).

Есть правда, еще и различие в количестве доступных вычислительных блоков: у AMD Radeon RX 6900 задействовано 80 вычислительных блоков, у AMD Radeon RX 6800 XT - 72.

Видеокарты в линейке AMD Radeon RX 6000 различаются аппаратно заданными ограничениями


Роман Хартунг под ником der8auer опубликовал видео, где пытается преодолеть этот предел на RX 6800 XT. К сожалению, несмотря на множество предпринятых им попыток, это оказалось невозможно, если не использовать специальные инструменты.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD расширила поддержку технологии SAM на системные платы 400-й серии
  • Партнер NVIDIA «слил» основные характеристики видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
  • AMD Radeon RX 6800 XT с охлаждением на азоте побила новый мировой рекорд 3DMark Fire Strike
  • Разогнанная AMD Radeon RX 6800 XT установила мировой рекорд производительности на воздушном кулере
  • Выпуск видеокарт RX 6800 XT и RX 6800 эталонного дизайна прекратится в начале 2021 года

    • следующая новость
    Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G легко обходит Snapdragon 865 в тестах

    предыдущая новость
    Опровержение слухов: Samsung Galaxy Note жив и будет жить

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучший монитор Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 декабря, 2020

    Huawei HiSilicon освоит производство 28-нм чипа управления OLED-панелями уже в 2021 году

    30 ноября, 2020

    Утечка: NVIDIA готовит к выпуску в январе 2021 года мобильные видеокарты RTX 30-й серии

    В BIOS AMD Radeon RX 6700 XT «зашиты» сверхвысокие характеристики пропускной способности

    Хакер продает через российскую сеть реквизиты доступа к почте руководителей крупных компаний мира

    Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon

    Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G легко обходит Snapdragon 865 в тестах

    Представители линейки AMD Radeon RX 6000 отличаются лишь аппаратными ограничениями

    Опровержение слухов: Samsung Galaxy Note жив и будет жить

    Патент Microsoft Meeting Score поможет повысить эффективность проводимых онлайн-встреч

    Владельцы Samsung Galaxy S21 снова смогут разблокировать телефон с помощью голоса

    27 ноября, 2020

    Google и AMD стали первыми заказчиками TSMC по выпуску экспериментальных 3D-чипов

    В России появились пауэрбанки ADATA на 10 000 и 20 000 мАч

    Apple получила патент на сенсорный элемент Force Touch для MacBook

    Слухи: старшая модель iPad Pro выпуска 2021 года будет поддерживать 5G вместе с mmWave

    Windows 10X будет запускать приложения для Android наравне с Win32

    Слухи: Apple готовится вывести производство iPad и MacBook из Китая во Вьетнам

    Слухи: 2021 год станет переходным и принесет новые MacBook на базе Apple Silicon и Intel

    26 ноября, 2020

    Выпущены три смартфона серии Redmi Note 9 нового поколения по цене от 152 долларов

    Intel Experience Day 2020: партнерская сеть Intel использует технологии вопреки пандемии

    Представлены умные часы Redmi Watch по самой демократичной цене

    ССЫЛКИ