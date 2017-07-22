В ноябре-декабре компания AMD выводит на рынок новую линейку видеокарт AMD Radeon RX 6000. На первый взгляд, их характеристики сбалансированы и не пересекаются между собой. Это позволяет подобрать нужную модель под прикладные задачи и располагаемый бюджет. Цены на модели различаются почти в два раза - от 579 до 999 долларов.
Однако, по имеющимся данным, есть все основания предположить, что речь идет, по сути, об одной и той же видеокарте, в которой всего лишь аппаратно заданы определенные ограничения. Именно из-за этого профессиональным оверклокерам не удастся «разогнать» младшие модели линейки до уровня старших.
Такой вывод удалось сделать после анализа снимка экрана, полученного при тестировании видеокарты Radeon RX 6900 XT на базе флагманского графического процессора Big Navi, опубликованного Патриком Шуром в Твиттере. Скрин доказывает, что флагманская видеокарта, которая будет анонсирована 8 декабря, имеет более высокий предел разгона тактовой частоты, чем видеокарты RX 6800 XT и RX 6800.
Это хорошо видно на примере видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT. Она построена на базе графического процессора Navi 21 с 72 вычислительными блоками CU (Compute Unit). Эта модель имеет максимальное ограничение на допустимый разгон по частоте GFX Clock (частота графического процессора), заданный на уровне 2,8 ГГц. В отличие от нее, флагман AMD Radeon RX 6900 XT имеет ограничение на уровне 3,0 ГГц.
Снимок позволяет сделать вывод, что AMD, похоже, использует одну и ту же разработку видеокарты. Для всех модификаций применяются аппаратно заданные ограничения. Они сделаны для того, чтобы не позволить оверклокерам подняться выше определенного уровня, получив а разгоне производительность видеокарты, которая в полтора-два раза дороже по прайсу.
На эту возможность указывает тот факт, что обе карты, RX 6900XT и RX 6800XT, имеют одинаковый TGP, равный 300 Вт, и одинаковую эталонную тактовую частоту (2015 МГц).
Есть правда, еще и различие в количестве доступных вычислительных блоков: у AMD Radeon RX 6900 задействовано 80 вычислительных блоков, у AMD Radeon RX 6800 XT - 72.
Роман Хартунг под ником der8auer опубликовал видео, где пытается преодолеть этот предел на RX 6800 XT. К сожалению, несмотря на множество предпринятых им попыток, это оказалось невозможно, если не использовать специальные инструменты.
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