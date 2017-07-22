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Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G легко обходит Snapdragon 865 в тестах

30 ноября 2020, 16:34




Согласно недавно появившимся результатам тестов Geekbench, еще не анонсированный 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G показал более высокую производительность, чем более дорогой чипсет флагманского уровня Snapdragon 865.

Эти результаты вызвали в отрасли некоторое замешательство. Многие эксперты посчитали, что лучше воздержаться от комментариев и дождаться подтверждения со стороны других тестов, что позволило бы избежать ошибки и убедиться в независимости полученных характеристик. Тем более, что этот чипсет еще не был анонсирован официально, и поэтому любые результаты с его участием могут рассматриваться только как слухи.

Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G бьет в тестировании 6-нм Snapdragon 865


Очередные результаты тестов не заставили себя долго ждать. В сети появились результаты тестов AnTuTu, которые также подтверждают лучшую производительность MediaTek MT6893 5G по сравнению со Snapdragon 865.

Компания MediaTek только собирается выпустить чипсет MT6893. В результате утечки данных удалось узнать основные спецификации этой новинки. Она использует 4-ядерный процессор Cortex-A78 вместе с 4-ядерным Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G77.

Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G бьет в тестировании 6-нм Snapdragon 865


Телефон, на котором проводилось тестирование, использовал 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1. Потребности графики можно оценить по разрешению экрана, которое составляло 2300х1080 пикселей при частоте обновления, как говорят, 90 Гц. Доступная частота обновления для данной SoC составляет до 120 Гц.

В результате проведенных тестов в AnTuTu система показала результат в 622 409 баллов, из которых производительность процессора была оценена на уровне 175 351 баллов, графического процессора - 235 175 баллов, памяти - 123 535 баллов и скорость работы пользовательского интерфейса (UX) - 88348 баллов.

По слухам, новый чипсет изготавливается тайваньским производителем TSMC.

Новый 6-нм чипсет MediaTek MT6893 5G бьет в тестировании 6-нм Snapdragon 865


При сравнении с результатами, показанными чипсетом Snapdragon 865, полученными на системе с объемом ОЗУ 8 Гбайт и основной памяти 256 Гбайт, новинка немного проиграла Snapdragon 865 в производительности процессора и скорости работы пользовательского интерфейса (UX). Зато по скорости работы графического процессора и памяти, неизвестный чип MediaTek обошел своего конкурента.

MediaTek недавно анонсировала новый чипсет для мобильных систем Dimensity 700 со встроенным 5G, а также 6-нм чипсет MT8195 для Chromebook премиум-класса. При анонсе представитель компании подтвердил, что MediaTek собирается в скором будущем представить еще одну 6-нм SoC премиум-класса с процессором Cortex-A78 с частотой до 3 ГГц и поддержкой 5G. По всей видимости, он имел в виду именно MediaTek MT6893 5G.

Поскольку в тестах пока принимал участие тестовый образец, представители отрасли ждут официального анонса и официальных результатов тестов.



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