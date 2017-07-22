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Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon

30 ноября 2020, 18:46




Появление на рынке нового процессора Apple Silicon для Mac было воспринято не только как достижение Apple, но и как внутреннее дело американской компании, которая сама позаботится о пользователях, чтобы они не были ущемлены при выборе прикладных программных пакетов для работы в новой программной среде. Для «автоматического» решения Apple предусмотрела использование синхронного переводчика команд Rosetta 2. Однако ряд важных систем, таких как Docker, не могут обойтись использованием этого инструмента.

По имеющимся слухам, программное обеспечение для виртуализации Docker продвигается к тому, чтобы разработчики могли использовать его и на компьютерах Mac с Apple Silicon. Уже появилось подтверждение, что ранняя версия этого инструмента находится на стадии тестирования на совместимость с новой архитектурой чипа.

Ранняя сборка Docker заработала на Mac-компьютерах под Apple Silicon


О неполной готовности Docker для перехода с платформы Intel Mac к версии, использующей M1, сообщалось еще при недавнем запуске линейки Apple Silicon Mac. Новый твит вице-президента по разработке Docker Жан-Лорана Морлхорна позволяет узнать о том, как идет работа по созданию новой версии.

В твите Морлхорна приведена ссылка на сообщение разработчика Дэйва Скотта, в котором показан скриншот с версией Docker, работающей на M1 Mac.

Комментируя снимок экрана, Морлхорн добавил, что это «очень ранняя версия Docker Desktop, работающая на Apple Silicon». Он также отметил, что эта версия пока отсутствует в публичном доступе.



Хотя это сообщение является хорошим знаком для пользователей, оно не означает, что совместимость Docker будет доработана в самое ближайшее время. Новый продукт будет выпущен с поддержкой Apple Silicon, но сроки его выхода пока не определены. Морлхорн просто сообщает, что «пока нет общедоступной сборки».

Список задач, которые предстоит решить, был представлен 16 ноября. В тот день разработчик Бен Де Сен-Паер-Готч объяснил, что необходимо переделать все «кишки» на новую структуру гипервизора Apple. Он также отметил, что напрашивающийся к использованию выбор Rosetta 2 не решает проблем, поэтому применять его для Docker Desktop не следует.

Синхронный переводчик команд на процессор другой архитектуры Rosetta 2 встроен в macOS Big Sur. В Apple обещали, что, используя его, пользователи вообще не заметят разницы, запуская приложения, написанные для Intel Mac, в среде Apple Silicon Mac. Было заявлено, что в ближайшую пару лет, в период перехода на новую платформу всей программной экосистемы Apple, любые приложения, написанные для Intel Mac, будут запускаться и неким волшебным образом работать на Mac с Apple Silicon. Но сообщалось, что будут и исключения; Docker из их числа.

Известно, что с аналогичными трудностями перевода столкнулись Parallels и VMWare. Эти компании также подтвердили, что поддержка M1 для их пакетов и инструментов находится в разработке и «уже на подходе».



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