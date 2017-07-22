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В BIOS AMD Radeon RX 6700 XT «зашиты» сверхвысокие характеристики пропускной способности

30 ноября 2020, 22:01




Ожидается, что вслед за выпуском видеокарты RX 6900 XT, анонс которой намечен на 8 декабря, компания AMD представит следующую серию видеокарт - Radeon RX 6700 на базе чипа «Navi 22». Она будет позиционироваться как альтернатива, способная составить конкуренцию модели NVIDIA GeForce RTX 3060/Ti. Поэтому сейчас особый интерес представляют характеристики этой видеокарты из будущей серии RX 6700.

AMD Radeon RX 6700 XT


На прошлой неделе уже появлялись выборочные оценки, которые строились на сравнении с моделью серии RX 5700 - видеокарты предыдущего поколения, на смену которой придет видеокарта RX 6700. Они будут иметь родственные характеристики по количеству вычислительных блоков, но между ними будет также и существенное отличие. Оно будет состоять в том, что у прежней модели использовался интерфейс с памятью шириной 256 бит, тогда как у новой модели ширина интерфейса будет сужена на 25% и составит всего 192 бит. При этом будет увеличен объем памяти на 50% до 12 Гбайт с применением более высокой плотности упаковки на канал при ее передаче.

Исходя из этих характеристик, возникает ряд вопросов. Каким образом видеокарта AMD сможет преодолевать дефицит низкой пропускной способности памяти?

По всей видимости, будет применяться революционная технология Infinite Cache. По сути она аналогична применению кеша L3 в процессорах Zen3. Такое решение минимизирует ограничения пропускной способности подсистемы видеопамяти, снижает задержки и уменьшает энергопотребление. При этом реальная пропускная способность Infinity Cache получается в два раза выше, что соответствует пропускной способности памяти GDDR6, имеющей ширину шины, равную 384-бит.

Согласно данным, полученным от исследователей, видеокарты серии RX 6700 должны обладать более высокой производительностью, чем модели серии RX 5700. Прирост будет достигаться за счет существенного наращивания тактовой частоты графического процессора.

Известный исследователь Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) провел сравнение двух доступных ему примеров BIOSа видеокарт серии Radeon RX 6700. Анализ проводился с помощью программы MorePowerTool.

Он обнаружил, что у тактового генератора для видеокарты Radeon RX 6700 предел тактовой частоты составляет 2854 МГц, а с учетом возможной кратковременной перегрузки может достигать 2950 МГц.

AMD Radeon RX 6700 XT


Необходимо уточнить, что речь идет об ограничениях, а не о самих тактовых частотах, которые устанавливает производитель для системы. Например, максимальная частота разгона видеокарт RX 6800 XT составляет 2250 МГц, тогда как предел тактовой частоты, установленный в BIOS, достигает 2800 МГц.

В одном из примеров BIOS, попавших в поле зрения исследователя, ограничение мощности установлено на уровне 220 Вт, в другом - 186 Вт.

AMD Radeon RX 6700 XT


Отмечается, что карты имеют то же ограничение по тактовой частоте работы памяти, равное 1075 МГц, что и RX 6800 XT. Это подтверждает догадку: AMD использует в качестве базовой скорость передачи данных 16 Гбит/с, которую способна поддерживать память GDDR6. Это превосходит возможности передачи данных, если ширина интерфейса составляет 192 бит, и соответствует пропускной способности 384 Гбайт/с.

AMD Radeon RX 6700 XT




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