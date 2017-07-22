Как сообщает WCCFTech, в первой половине 2021 года NVIDIA готовит к выпуску ряд новых мобильных графических процессоров серии GeForce RTX 30 «Ampere». Эта информация стала доступна в результате утечки слайда компании NVIDIA с подробным описанием продуктов класса mGPU, отражающих дорожную карту соответствующего подразделения NVIDIA.
На случайно попавшем к прессе слайде явно указано, что в январе 2021 года состоится запуск видеокарт RTX 3080 Mobile и RTX 3070 Mobile. Вслед за ними состоится анонс еще одного мобильного процессора - RTX 3060 Mobile.
На том же слайде приведена сравнительная оценка новых продуктов по производительности. В качестве примера использованы графические процессоры настольной серии RTX 20.
В пример будущей видеокарты RTX 3080 Mobile поставлена десктопная модель RTX 2080 Super, сравнимая по производительности с RTX 3060 Ti, тоже предназначенной для настольных ПК. RTX 2080 Super задает верхнюю планку для сравнения, а нижняя планка связана с процессором RTX 2070 Super.
Сопоставимым примером по производительности для будущего мобильного графического процессора RTX 3070 Mobile будут выступать настольные видеокарты RTX 2070 Super и RTX 2070. Что до мобильной RTX 3060 Mobile, то ей противопоставляются модели RTX 2070 и RTX 2060.
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