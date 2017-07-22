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Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad

01 декабря 2020, 11:02


На правах рекламы.

Китайская компания CHUWI выпустила новый Android-планшет SurPad с чипсетом Helio MT6771V, 128 Гбайт встроенной памяти UFS, 4 Гбайт ОЗУ DDR4 и 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1200 пикселей. Surpad весит 542 грамма, поддерживает две SIM-карты 4G LTE, GPS-позиционирование, стилус и имеет форм-фактор 2-в-1.

Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad


Чипсет Helio MT6771V, также известный как Helio P60, использует четыре ядра A73 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Он набирает 301 баллов при однопоточном тестировании, 1414 баллов при многопоточном и 1146 баллов в OpenGL.

Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad


Графический процессор Mali G72 и экран с разрешением 1920х1200 пикселей обеспечивают плавное изображение и чувствительную работу во время игр и просмотра видео.

Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad

Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad


По сравнению с традиционной памятью eMMC, память UFS имеет в три раза более высокую скорость чтения и записи. Средняя скорость чтения в тестах установлена на уровне 463,29 Мбайт/с, а пиковая может достигать 552,35 Мбайт/с.

Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad


Как и другие модели планшетов CHUWI, Surpad не только создан для развлечения, но и может быть превращен в ноутбук для учебы и офиса. Всё благодаря док-клавиатуре с магнитным креплением и поддержке стилуса.

Chuwi представила гибридный Android-планшет Surpad


Более подробная информация о CHUWI Surpad доступна по ссылке.



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