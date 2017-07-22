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18-метровый робот в японском городе Иокогама напомнит о великом «Мобильном воине Гандам»

01 декабря 2020, 12:00




В Японии построен гигантский 18-метровый робот по имени "Gundam" («Гандам»), способный ходить, двигать руками и приседать. Ожидается, что он станет местной достопримечательностью и поможет оживить туристический бизнес в стране, сильно пострадавший от пандемии COVID-19.

В качестве прототипа при проектировании робота использовался популярный персонаж из японского мультфильма «Mobile Suit Gundam». Он известен в России под названием «Мобильный воин Гандам». Впервые мультфильм был показан в конце 1970-х годов.

18-метровый робот в японском городе Иокогама напомнит о великом «Мобильном воине Гандам»


Это история об огромных боевых роботах, которые пилотировались людьми. Роботы участвовали в галактических войнах, а их главным оружием были высокотехнологичные машины, называемые Мобильными Доспехами. Их история простирается к тому времени, когда человечество уже покорило звёзды и создало многочисленные колонии в самых разных уголках Вселенной. Но одна из колоний решила отделиться от правления Земли и объявила ей войну.

Культовой японской фантастический сериал породил в дальнейшем множество продолжений. Со временем франшиза распространилась вширь, было выпущено множество игрушек, у истории имеется сейчас множество поклонников по всему миру.



Новый огромный робот «Гандам» займет центральное место на фабрике Gundam Factory, расположенной в портовом городе Иокогама. Ожидается, что он станет местной туристической достопримечательностью.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что надеется на туристическую привлекательность нового колоссального сооружения. Оно будет стимулировать оживлению туристического потока и возрождение местных районов после длительного застоя.



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