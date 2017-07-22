В Японии построен гигантский 18-метровый робот по имени "Gundam" («Гандам»), способный ходить, двигать руками и приседать. Ожидается, что он станет местной достопримечательностью и поможет оживить туристический бизнес в стране, сильно пострадавший от пандемии COVID-19.
В качестве прототипа при проектировании робота использовался популярный персонаж из японского мультфильма «Mobile Suit Gundam». Он известен в России под названием «Мобильный воин Гандам». Впервые мультфильм был показан в конце 1970-х годов.
Это история об огромных боевых роботах, которые пилотировались людьми. Роботы участвовали в галактических войнах, а их главным оружием были высокотехнологичные машины, называемые Мобильными Доспехами. Их история простирается к тому времени, когда человечество уже покорило звёзды и создало многочисленные колонии в самых разных уголках Вселенной. Но одна из колоний решила отделиться от правления Земли и объявила ей войну.
Культовой японской фантастический сериал породил в дальнейшем множество продолжений. Со временем франшиза распространилась вширь, было выпущено множество игрушек, у истории имеется сейчас множество поклонников по всему миру.
Новый огромный робот «Гандам» займет центральное место на фабрике Gundam Factory, расположенной в портовом городе Иокогама. Ожидается, что он станет местной туристической достопримечательностью.
Главный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил на пресс-конференции, что надеется на туристическую привлекательность нового колоссального сооружения. Оно будет стимулировать оживлению туристического потока и возрождение местных районов после длительного застоя.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".