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Huami объявила о выпуске двух моделей умных часов - Amazfit GTS 2 mini и Amazfit POP Pro

01 декабря 2020, 14:35




Как и ожидалось, китайская компания Huami объявила о выпуске умных часов - Amazfit GTS 2 mini и Amazfit POP Pro.

Amazfit GTS 2 mini


Amazfit GTS 2 mini

Первая модель, Amazfit GTS 2 mini, представляет собой уменьшенный вариант недавно анонсированной модели умных часов GTS 2. Габаритные размеры гаджета, оснащенного 1,55-дюймовым AMOLED-экраном, составляют 40,5х35,8 мм, толщина - 8,95 мм, вес без ремешка - 19,5 г.

Экран имеет разрешение 354х306 пикселей и поддерживает опцию постоянного включения Always on Display (AoD). Это помогает быть всегда «при часах»: в любой удобный момент проверять сердечный ритм или содержание кислорода в крови, точно определять наступление фазы деловой активности, а также приближение стадии ночного и дневного сна. Часы настроены на 24-часовой мониторинг с возможность управления с любого, Android- и iOS-смартфона.

Корпус часов выполнен из алюминиевого сплава. Его водонепроницаемость гарантирована до 5 ATM. Можно нырять на глубину до 50 метров и не беспокоиться о том, останутся ли часы в работоспособном состоянии.

Amazfit GTS 2 mini


Кроме ныряния в воду, предусмотрена поддержка еще для более 70 спортивных режимов. Это помогает выбирать нужный вариант активности, который в наибольшей степени соответствует текущему моменту,

Гаджет поддерживает Bluetooth 5.0 LE, умеет определять координаты местонахождения по спутникам GPS + ГЛОНАСС, допускает подключение через NFC.

Несмотря на компактность, разработчики сумели уместить внутри корпуса и микрофон, и голосовой помощник Xiao Ai. Он облегчает голосовое управление часами, что особенно пригодится для управления музыкой и камерой.

Доступны различные биотрекеры - все они являются разработками компании Huami. Помимо сбора и анализа медицинских показаний с помощью двух PPG-датчиков, можно получать информацию о содержании кислорода в крови. Есть датчик ускорения, положения в пространстве, геомагнитный компас, датчик освещенности.

Аккумулятор емкостью 220 мАч способен обеспечить до 14 дней автономной работы при обычном использовании. Если же принять некоторые ограничения, то срок службы вырастает до 21 дня.

Цена смарт-часов Amazfit GTS 2 mini составляет около 8100 рублей.

Amazfit POP Pro

Была также представлена более дешевая модель Amazfit POP Pro,уступающая первому гаджету, прежде всего, по набору доступных датчиков, а также качеству используемого дисплея.

Amazfit POP Pro


Часы имеют 1,43-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей, хотя и не выделяющийся такой яркостью, как AMOLED-экран, но зато более экономный с точки зрения потребляемого питания. Его разрешение - 320х302 пикселей, он покрыт защитным стеклом 2.5D Glass 3 и антибликовым покрытием AF.

Часы позволяют получать уведомления о пришедшей электронной почте, сообщениях, совершенных звонках, погоде и данные из других приложений. Они позволяют удаленно управлять камерой телефона, запускать секундомер, смотреть мировое время, прогноз погоды и пр.

Размеры гаджета: 40,9х35,3х11,4 мм; вес: 31 грамм. Цена - около 4600 рублей.



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