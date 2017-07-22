По слухам из отраслевых источников, имеющих прямое отношение к проводимым внутри Apple разработкам будущей камеры для iPhone, в настоящее время купертиновцы занимаются проработкой вариантов конструкции «складной» перископически выдвигаемой камеры. Apple уже обращалась к поставщикам и вела с ними переговоры о дальнейших производственных планах. Технология перископических камер является сейчас одной из наиболее востребованных для Apple и для рынка.
Apple уже давно изучает возможности применения подобного конструкционного решения. Начиная с 2014 года, компания успела подать несколько патентов на конструкцию системы линз для перископической системы.
Однако в настоящее время Apple столкнулась с определенными проблемами. Конструкция, которую ей предстоит внедрить вместе с новой технологией, как оказалась, требует использования различных вспомогательных технологий, большинство из которых защищены патентами, принадлежащими другим компаниям. Apple стала выходить напрямую на патентообладателей, но оказалось, что среди них есть ее прямые конкуренты на рынке.
В частности, существенная часть технологий на конструкцию перископических систем в настоящее время защищена патентами, принадлежащими Samsung Electronics. В частности, это касается технологии «шарикового привода».
Ранее разработками в этом направлении занималась израильская компания Corephotonics, которая успела получить множество технологических патентов. В их число попали изобретения, связанные с конструкцией многокамерных и перископических камер, в том числе на шаровом приводе. Samsung успела приобрести эту компанию в 2019 году.
В результате Samsung фактически оказалась «монопольным» владельцем этих ключевых патентов, связанных с применением перископических систем для камер смартфона. Более того, Samsung уже успела внедрить технологию перископической камеры в свой смартфон Galaxy S20 Ultra.
Слухи подтвердило издание The Next Web. Там сообщили, что Apple действительно ищет пути для реализации конструкции перископических камер в будущих iPhone, но не собирается заниматься разработкой собственными силами с нуля и готова договориться с Samsung, рассчитывая, что южнокорейская компания предоставит ей эту технологию.
В то же время инсайдеры из отрасли в кулуарных беседах высказывают серьезные опасения относительно возможного партнерства Apple и Samsung Electronics или Samsung Electro-Mechanics в этой области. Некоторые из них считают, что Samsung откажет Apple в подписании такого договора и не будет поставлять Apple подобные технологии, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".