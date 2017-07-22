Начиная с 10 декабря, стартует онлайн-аукцион RR Auction по продаже работающего компьютера Apple-1 с оригинальной упаковочной коробкой, подписанной Стивом Возняком в 2005 году. Это одна из немногих машин Apple-1, которая была в числе первых в линейке компьютеров, выпущенных компанией Apple и проданных Стивом Джобсом из гаража своих родителей в 1976 году.
Первая партия проданных компьютеров насчитывала 175 штук, они продавались по цене 666,66 долларов. По оценкам, в настоящее время реально существует менее половины из них.
Комплект, который будет выставлен на продажу на аукционе RR Auction, включает в себя сам компьютер Apple-1, оригинальный интерфейсный блок Apple Cassette Interface (ACI), руководство по эксплуатации Apple-1, винтажный блок питания Apple-1, винтажную клавиатуру Datanetics, винтажный монитор Sanyo 1976 года и винтажный кассетный плеер Panasonic.
Компьютер Apple-1 был восстановлен до исходного рабочего состояния. Работы по его восстановлению проводил эксперт Apple-1 Кори Коэн. Он оценивает его работоспособность на уровне 8 из 10. Это одна из немногих работающих моделей Apple-1 в мире. В комплект продажи входит также оригинальная коробка, с обратной стороны крышки которой Возняк оставил свою подпись черным фломастером в 2005 году.
Слева на плате находится надпись: «Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Copyright 1976». Имеется метка, что данная плата относится ко второй партии машин, заказанных во второй половине 1976 года.
Торги по лоту начнутся со стартовой суммы 50 000 долларов. Аукцион продлится до 17 декабря. За какую реальную цену будет продан этот экземпляр Apple-1, пока никто не может сказать. Согласно прогнозу, компьютер может стоить несколько сотен тысяч долларов.
Ранее в этом году аналогичный Apple-1 в рабочем состоянии с тем же коэффициентом работоспособности 8/10 был продан за 458 711 долларов. Рекордная продажа подобной машины Apple-1 достигла цены 815 000 долларов.