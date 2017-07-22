NVIDIA объявила о запуске продаж своей новой видеокарты в производительном сегменте GeForce RTX 3060 Ti. Этот графический процессор логически заменяет GeForce RTX 2060 Super.
Новая модель является первой в семействе RTX 3060 на базе архитектуры NVIDIA Ampere и второго поколения платформы NVIDIA RTX. Со слов вендора, она обеспечит отличную производительность при разрешениях 1080p и 1440p в самых популярных играх этого сезона, использующих трассировку лучей и DLSS на базе искусственного интеллекта.
Видеокарты со стандартными и повышенными частотами GeForce RTX 3060 Ti будут доступны со 2 декабря от ведущих поставщиков - ASUS, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit. Она также появится в игровых системах от крупных производителей и ведущих сборщиков. Российские цены начинаются от 39 990 рублей.
RTX 3060 Ti поддерживает сразу три игровые инновации GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast. Отмечается большое значение, которое дает ИИ в новом применении. Со слов NVIDIA, ИИ совершает «революцию» в играх, преобразуя все - «от игровой физики и моделирования анимации до рендеринга в реальном времени и функций трансляции».
Механизм NVIDIA DLSS позволяет повышать частоту кадров, генерировать красивые и четкие игровые изображения и давать геймерам запас производительности, используя потенциал тензорных ядер - специальных процессоров искусственного интеллекта в графических процессорах GeForce RTX. Уже на старте доступна функция настройки трассировки лучей и выставление разрешения на максимум для более 25 игр. Каждый последующий месяц число поддерживаемых игр будет расти.
Новый графический процессор основан на том же 8 нм GPU GA104, что и RTX 3070 (499 долларов). Однако новый образец урезан по сравнению с эталонным GPU. «Сокращению» подверглись SM-ядра - только 38 взамен 48 SM-ядер у эталона. Это указывает на сокращение кластеров текстурной обработки (Texture Processing Cluster, TPC), которых стало 19 вместо 24.
В результате новый продукт содержит 4864 ядра CUDA, 152 ядра Tensor, 38 ядер RT, 152 TMU и 80 ROP.
RTX 3060 Ti оснащен той же системой памяти, что и RTX 2060 Super. Он имеет 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом. Это позволяет получать скорость памяти 14 Гбит/с и обеспечивает пропускную способность 448 Гбайт/с.
В качестве референсного образца NVIDIA разработала карту Founders Edition на основе RTX 3060 Ti. Ее дизайн напоминает RTX 3070 Founders Edition с единственным исключением - взамен бронзового элемента на корпусе кулера появился элемент серебристого цвета.
К выпуску видеокарт новой модели уже подключились партнеры NVIDIA по AIC. NVIDIA утверждает, что RTX 3060 Ti работает наравне с RTX 2080 Super, что делает его достойным выбором для игр с разрешением 1440p с включенным RTX.
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