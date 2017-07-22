Qualcomm объявила о выпуске нового флагманского мобильного 5 нм процессора для смартфонов следующего поколения - Snapdragon 888. Скоро он непременно появится в большинстве флагманских Android-смартфонов следующего года.
Из-за пандемии коронавируса Qualcomm провела мероприятие онлайн. Компания «воспользовалась» этим случаем и постаралась обойти многие детали о своем будущем флагмане. Пока не подтверждены его многие основные характеристики, но известны главные.
Первая и самая главная функция - это встроенная поддержка технологии 5G. Ранее производителям приходилось использовать дополнительный чип для поддержки 5G. Теперь это уходит в прошлое. Новшество позволит получать дополнительный выигрыш в эффективности, сокращать расход заряда батареи.
Что касается производительности нового чипа, то пока удалось оценить ее только на скорости обработки изображений. Новый чипсет позволит «снимать фотографии и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду. Это составляет примерно 120 кадр/с при разрешении 12 Мп. Результат на 35% превышает то, что делали в предыдущем поколении.
Qualcomm также заявляет, что под свой новый ИИ-движок 6-го поколения был полностью переработан процессор Qualcomm Hexagon. Теперь он способен обрабатывать до 26 триллионов операций в секунду.
Ожидаются большие улучшения при использовании нового чипа для мобильных игр. Со слов производителя, Snapdragon 888 обеспечивает «самое значительное улучшение производительности графического процессора Qualcomm Adreno».
Первым устройством, на котором можно будет познакомиться с новым чипом, станет смартфон Xiaomi Mi 11. Эта информация уже получила подтверждение.
Помимо этого, «поддержку» Snapdragon 888 уже высказали ASUS, Black Shark, Lenovo, LG, MEIZU, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi и ZTE. Другими словами, скоро этот процессор будет повсюду. Ожидается, что основная волна новых смартфонов на его базе придет в марте будущего года.
И еще одна важная особенность, связанная с новым флагманским чипом. Его главным контрактным производителем будет выступать компания Samsung. Впервые южнокорейская компания станет основным производителем флагманского чипа Qualcomm, отобрав первенство лидера у бессменного прошлого фаворита - китайской компании TSMC.
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