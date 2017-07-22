Компания Xiaomi объявила о начале продаж в России новой серии смартфонов Mi 10T. Линейка представлена двумя моделями - Mi 10T Pro и Mi 10T. По заверениям производителя, они призваны «раскрыть креативность и творческий потенциал» владельцев смартфонов, предоставить им возможности для самореализации. В этом ключе и прошла презентация новых моделей.
Что такое «творчество»? В чем его можно проявить? У Xiaomi есть ответ на этот вопрос: «Уникальный дизайн, великолепный звук, высокая скорость обновления, премиальное разрешение экрана и пр.» Компания даже посвятила этому специальный слайд в своей презентации.
Обе модели смартфонов имеют 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400х1080 пикселей. Главный акцент новизны - это рекордная частота обновления, равная 144 Гц, и функция AdaptiveSync, позволяющая подстроить частоту обновления под текущий контент. Такое решение позволяет не тратить запасов питания на высоких частотах обновления, но при этом получать картинку в идеальном качестве, без артефактов, в играх и мультимедийных приложениях. Отсутствие такой возможности выражается в несовпадении частоты контента и реальной частоты обновления экрана при просмотре. Xiaomi постаралась избавиться от этого «родимого пятна», встречающегося у конкурентов.
Обе модели работают на процессоре Snapdragon 865 с большим запасом вычислительной мощности, имеют по 8 Гбайт оперативной памяти и 256/128 Гбайт основной памяти, соответственно, на базе UFS 3.1. Аппарат поддерживает Wi-Fi 6, NFC и мобильные сети 5G, что будет полезно, как минимум, при поездках за границу после завершения пандемии.
На задней панели расположена тройной блок камер. Старшая модель Mi 10T Pro оснащена основным объективом с разрешением 108 Мп, младшая Mi 10T - 64 Мп. Xiaomi видит в этом не «лишние» мегапиксели, а заявку на повышение качества снимков и реализацию творческих возможностей. Большое разнообразие фильтров и функций преобразования требует «лишней» информации, напоминает вендор. Они позволяют «достраивать», «улучшать», «наращивать» контент, не теряя ощущения естественности. В этом смысл «лишних» мегапикселей, которых никогда не будет много, если ставить перед собой действительно творческие задачи, считают в Xiaomi.
Две другие камеры у обоих моделей одинаковые - ультраширокоугольный объектив на 13 Мп с углом поля зрения 123° и макрокамера на 5 Мп. Предусмотрена возможность видеосъёмки с разрешением 8К при частоте 30 кадр/сек. Селфи-камера на 20 Мп органично дополняет этот набор камер.
Оба устройства оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой ускоренной 33Вт зарядки.
Младший смартфон Mi 10T будет продаваться в России по цене 44 990 рублей, старший Mi 10T Pro - 49 990 рублей.
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