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Salesforce объявил о покупке Slack за 27,7 млрд долларов

02 декабря 2020, 12:07




Salesforce и Slack Technologies заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Salesforce обязалась приобрести компанию Slack. По условиям соглашения, акционеры Slack получат за каждую акцию Slack по 26,79 долларов наличными и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce. Исходя из цены закрытия обыкновенных акций Salesforce на 30 ноября 2020 года, общая стоимость покупка составляет около 27,7 млрд долларов,

Как заявил представитель Salesforce, объединение корпоративного коммуникационного мессенджера Slack с собственной CRM-платформой компании Salesforce Customer 360 позволит преобразовать среду общения клиентов и создать операционную систему, реализующую новый, цифровой тип взаимоотношений. По замыслу Salesforce, это позволит компаниям - пользователям новой платформы расти и добиваться успеха в полностью цифровом мире.

Salesforce объявил о покупке Slack за 27,7 млрд долларов


При анонсе Марк Бениофф, председатель и генеральный директор Salesforce, подчеркнул, что они приобретают одну из самых популярных платформ в истории корпоративного ПО с развитой экосистемой вокруг нее. «Это брак, заключенный на небесах. Salesforce и Slack вместе сформируют будущее корпоративного программного обеспечения и изменят способ работы всех людей в полностью цифровом мире, где можно работать из любого места».

Salesforce известна тем, что смогла одной из первых осознать большой потенциал облачных решений совершить «революцию», внедрив облачную поддержку для CRM-системы. Теперь компания собирается двигаться по пути развития новых способов коммуникации, «увеличения мощности и гибкости и, в конечном итоге, большей степени согласованности и гибкости организации».

Было подчеркнуто, что события этого года значительно ускорили переход компаний и правительств к полностью цифровому миру, в котором работа выполняется везде, где есть люди - будь то в офисе, дома или где-то между ними. «Компаниям необходимо предоставлять своим клиентам возможность подключения к интернету во всех точках соприкосновения и обеспечивать бесперебойную работу своих сотрудников, где бы они ни находились».

Ожидается, что Slack будет глубоко интегрирован в облако Salesforce. В качестве нового интерфейса для Salesforce Customer 360 Slack преобразует способы общения людей, совместной работы и действий с информацией о клиентах в Salesforce, а также с информацией из всех других бизнес-приложений и систем. Это позволит сотрудникам быть более продуктивными, принимать более разумные и быстрые решения и создавать связанный клиентский опыт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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