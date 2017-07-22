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OPPO выпустит флагман Find X на платформе Qualcomm Snapdragon 888 5G

02 декабря 2020, 13:31




В первом квартале 2021 года компания OPPO планирует выпустить новые модели флагманской серии смартфонов Find X. В их основе будет использована мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888 5G, сообщила компания во время ежегодного саммита Snapdragon Tech Summit Digital 2020.

Платформа Snapdragon 888 5G построена по 5-нм техпроцессу и содержит не только вычислительные аппаратные ресурсы, но и обеспечивает аппаратную поддержку для приема сигнала 5G на базе модема Qualcomm Snapdragon X60 5G. Oppo планирует активно участвовать в развитии сетей 5G по всему миру в сотрудничестве с Qualcomm Technologies.

Oppo Find X2 Pro (слева) и Find X справа)

Oppo Find X2 Pro (слева) и Find X справа)


Отмечается, что OPPO уже накопила большой опыт в поддержке развития сетей 5G. Она выпустила ряд продуктов, функционирующих на мобильных платформах Snapdragon 5G. К примеру, модель OPPO Reno 5G на базе Snapdragon 855 стала первым 5G-смартфоном, вышедшим на европейский рынок в мае 2019 года. Это позволило OPPO получить награду в номинации «Лучшая разработка 5G-сетей в Европе», чем были отмечены ее заслуги в выпуске этой модели.

В 2020 году OPPO запустила флагманскую серию Find X2 с поддержкой сетей 5G, а также серии Reno3 и Reno4. Теперь сотрудничество OPPO и Qualcomm Technologies распространилось на 5G-роутеры, умные часы, а также на широкий спектр интеллектуальных продуктов на базе платформы Snapdragon.

Помимо поддержки 5G, новая серия Find X 5G будет отличаться быстрой обработкой изображений и наличием ИИ, оптимизацией игрового опыта. Будет предоставлена поддержка 10-битной системы управления цветом OPPO Full-Path для Android.

OPPO и Qualcomm Technologies уже не раз разворачивали программы тестирования 5G-сетей совместно с крупнейшими сетевыми операторами по всему миру. В декабре 2019 года компания OPPO впервые в отрасли представила технологию совместного использования спектра в динамическом режиме DSS (Dynamic Spectrum Sharing); эта разработка была осуществлена в сотрудничестве с Ericsson, Qualcomm Technologies, Swisscom и Telstra.

В июле 2020 года в сотрудничестве с Qualcomm Technologies, Ericsson и Vodafone компания также помогла развернуть первую автономную сеть 5G (SA) в Великобритании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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