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Apple получила патент на гибкую конструкцию регулировки оптической силы линз в VR-гарнитуре

02 декабря 2020, 15:19




Эксперты издания AppleInsider обнаружили патент, поданный компанией Apple, в котором описана конструкция регулирования системы гибких линз с возможностью легкой настройки системы под пользователя для просмотра контента. Этот механизм предлагается устанавливать внутри гарнитур дополненной/виртуальной реальности. Патент получил название "Electronic device with a tunable lens" («Электронное устройство с настраиваемым объективом»).

Применение линз в гарнитурах AR/VR не является чем-то новым. В настоящее время обычно применяется технология, при которой линзы смещаются вручную вперед-назад на необходимое расстояние для изменения воспринимаемого фокусного расстояния. Однако такой механизм создает неудобства, если у пользователя, например, плохое зрение. Компактные размеры гарнитуры ограничивают дистанцию перемещения линз. При выходе за допустимые ограничения пользователю придется снимать гарнитуру с головы, чтобы заменить комплект линз под себя. Очевидно, что такой способ неудобен и может оказаться даже неприемлемым при определенных условиях.

Apple получила патент на гибкую конструкцию регулировки оптической силы линз в VR-гарнитуре


Чтобы в AR- или VR-гарнитурах можно было видеть виртуальный контент на дисплее, который располагается в непосредственной близости от глаз пользователя, всегда требуется применять линзы. Просмотр без линз, как показывает практика, со временем может вызывать дискомфорт.

С недавних пор Apple начала работы над решением этой проблемы. Разработчики патента как и раньше используют оптические линзы, расположенные в VR-гарнитуре между глазами и экраном. Однако для регулировки фокусного расстояния они предлагают применять линзы, способные деформировать свою форму. Это возможно сделать, если внутри таких «линз» будет находиться жидкость.

Apple получила патент на гибкую конструкцию регулировки оптической силы линз в VR-гарнитуре


В патенте предполагается, что проблема переключения линз может быть устранена за счет использования единой системы контроля. Разработчики предлагают воспользоваться преимуществами жидкости, находящейся под давлением; при его изменении будет происходить изменение оптических свойств системы. Это позволит корректировать фокусное расстояние без непосредственного вмешательства пользователя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V2 X. Недавно выпущенная Razer игровая гарнитура Razer BlackShark V2 X стала упрощенным вариантом BlackShark V2. Это одно из самых недорогих решений, позволяющих получить качественный, виртуальный объёмный звук 7.1. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого".

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