Эксперты издания AppleInsider обнаружили патент, поданный компанией Apple, в котором описана конструкция регулирования системы гибких линз с возможностью легкой настройки системы под пользователя для просмотра контента. Этот механизм предлагается устанавливать внутри гарнитур дополненной/виртуальной реальности. Патент получил название "Electronic device with a tunable lens" («Электронное устройство с настраиваемым объективом»).
Применение линз в гарнитурах AR/VR не является чем-то новым. В настоящее время обычно применяется технология, при которой линзы смещаются вручную вперед-назад на необходимое расстояние для изменения воспринимаемого фокусного расстояния. Однако такой механизм создает неудобства, если у пользователя, например, плохое зрение. Компактные размеры гарнитуры ограничивают дистанцию перемещения линз. При выходе за допустимые ограничения пользователю придется снимать гарнитуру с головы, чтобы заменить комплект линз под себя. Очевидно, что такой способ неудобен и может оказаться даже неприемлемым при определенных условиях.
Чтобы в AR- или VR-гарнитурах можно было видеть виртуальный контент на дисплее, который располагается в непосредственной близости от глаз пользователя, всегда требуется применять линзы. Просмотр без линз, как показывает практика, со временем может вызывать дискомфорт.
С недавних пор Apple начала работы над решением этой проблемы. Разработчики патента как и раньше используют оптические линзы, расположенные в VR-гарнитуре между глазами и экраном. Однако для регулировки фокусного расстояния они предлагают применять линзы, способные деформировать свою форму. Это возможно сделать, если внутри таких «линз» будет находиться жидкость.
В патенте предполагается, что проблема переключения линз может быть устранена за счет использования единой системы контроля. Разработчики предлагают воспользоваться преимуществами жидкости, находящейся под давлением; при его изменении будет происходить изменение оптических свойств системы. Это позволит корректировать фокусное расстояние без непосредственного вмешательства пользователя.
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