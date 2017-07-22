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Игровой онлайн-вестерн Red Dead Online теперь доступен как автономная игра

02 декабря 2020, 16:09




Компания Rockstar Games выпустила игровой онлайн-вестерн Red Dead Online как автономную игру. Он полностью независим от однопользовательских компонентов Red Dead Redemption 2. Версия Red Dead Online будет содержать тот же контент, который доступен в полной игре, включая будущие обновления, которые только предстоит выпустить.

Red Dead Redemption 2 - это компьютерная игра в жанрах action-adventure и шутера от третьего лица. Она была выпущена 26 октября 2018 года компанией Rockstar Games для консолей PlayStation 4, Xbox One и для ПК с Windows. Это третья игра в серии Red Dead и приквел к Red Dead Redemption 2010 года.

Игровой онлайн-вестерн Red Dead Online теперь доступен как автономная игра


Действие Red Dead Redemption 2 происходит на территории нескольких вымышленных штатов США на рубеже XIX-XX веков. Сюжет построен вокруг приключений банды Датча Ван дер Линде и ведется под управлением игрока, исполняющего роль одного из членов банды - Артура Моргана. После неудачного ограбления парома бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами.

Red Dead Redemption 2 предлагает свободные путешествия по обширному миру, самостоятельный поиск интересных места и занятий, в том числе с участием в возможных перестрелках, ограблениях, охотой на диких животных, скачках на лошадях и нахождения коллекционных предметов. Особая система «чести», учитывающая как достойные, так и преступные поступки игрока, влияет на сюжет игры и игровой процесс.



Теперь игра Red Dead Online доступна для Xbox One, PlayStation 4 и ПК, а также для Xbox Series X / S и PlayStation 5 в режимах обратной совместимости.

До 15 февраля 2021 года автономная версия Red Dead Online доступна в различных игровых онлайн-магазинах (PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store и Steam) по входу «для новичков» по цене 4,99 долларов (400 руб.); затем цена вернется к привычному уровню 19,99 долларов (1500 руб.).



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