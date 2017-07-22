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UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества поддержки графики/видео и ИИ

02 декабря 2020, 18:06




Компания UL Benchmarks, известная своими тестовыми пакетами PCMark, 3DMark, VRMark, ServerMark и другие, продолжает наращивать набор профессиональных тестов. В ее расширенном наборе появились новые тесты серии Procyon. Они ориентированы на профессиональных пользователей, которые хотят оценить качество поддержки оборудованием рабочих процессов с творческими программными системами в различных дисциплинах.

UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества работы с графикой/видео и ИИ


В серии новых тестов Procyon представлены инструменты для оценки компьютерных систем, используемых для редактирования фотографий и видео. Инструменты представляют собой пакеты тестовых утилит, в основе которых лежат рабочие процессы на базе Adobe Lightroom и Adobe Photoshop для тестирования средств обработки фотографий и Adobe Premiere Pro для тестирования рабочих нагрузок при видеоредактировании, соответственно.

Для запуска тестовых пакетов необходимо, чтобы предварительно были установлены соответствующие компоненты Adobe Creative Suite. Их рабочие нагрузки проходят тестирование непосредственно из тех приложений, которые будут применять пользователи в своей практической работе. Благодаря приближенной к реальности операционной среде, UL Procyon позволит предоставить точные оценки, применимые к рабочим нагрузкам на конкретном компьютере.

Фактически тест заключается в прогоне рабочей процедуры обработки файлов - от импорта до выполнения различных заданий и применения различных параметров перенастройки. Изображения изменяются, преобразуются, обрабатываются. В результате за каждую выполненную операцию начисляются баллы, опираясь на скорость выполнения заданий.

UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества работы с графикой/видео и ИИ


В новый набор тестов вошел также тест на оценку работы системы ИИ - UL Procyon AI Inference Benchmark. Он предназначен для оценки специального аппаратного обеспечения оборудования, используемого для ускорения ресурсоемких операций по обработке моделей ИИ. За базовый уровень для фреймворков машинного обучения взят API нейронных сетей Android (NNAPI).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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