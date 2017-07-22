После вчерашнего анонса Qualcomm Snapdragon 888, компания Qualcomm представила сегодня дополнительные технические характеристики своего нового флагманского процессора.
Ожидается, что новый чипсет станет основой для многих флагманских смартфонов 2021 года. Благодаря ему будущее поколение смартфонов получит в свой арсенал ряд новых элементов. В их числе: процессор DSP и ИИ, новый модем 5G/LTE, новый набор функций, повышающих производительность работы камеры и обработки снимков, новый графический процессор для улучшенной производительности в играх, средства поддержки дисплея с более высокой частотой обновления, с более высоким уровнем графического вывода и новых стандартов быстрой зарядки.
Исходя из сказанного, список обновленных компонентов в чипсете Snapdragon 888, в первую очередь, охватывает модемный блок Snapdragon X60 5G, графический процессор Adreno 660, сопроцессор Hexagon 780 и ISP-процессор Spectra 580, а также ряд других элементов.
Процессорные ядра, архитектурная логика и оперативная память
Внутри 64-разрядного вычислительного блока Snapdragon 888 находится одно большое «суперядро» Arm Cortex-X1, дополненное тремя менее крупными ядрами среднего уровня Kryo 680 и четырьмя малыми ядрами Kryo 680. Пиковая таковая частота внутри блока составляет 2,84 ГГц.
Новый чипсет изготавливается по 5-нм технологии и фактически является вторым на рынке 5-нм процессором для смартфонов после Apple A14 Bionic.
Как сообщает Qualcomm, Snapdragon 888 будет поддерживать до 16 Гбайт оперативной памяти, которая может быть набрана как из RAM-модулей LPDDR4x, работающих на частоте 2133 МГц, так и из модулей нового поколения LPDDR5, работающих на частоте 3200 МГц.
Hexagon 780 и сенсорный концентратор 2-го поколения
На пару с вычислительным блоком в чипсете присутствует отдельный процессор Hexagon 780, который включает в себя объединенный ускоритель операций ИИ и механизм реализации ИИ-логики 6-го поколения. По оценкам Qualcomm, такой обновленный блок способен обеспечить производительность в ИИ-операциях до 26 TOPS (Tera Operations Per Second). Для сравнения, производительность ИИ-операций в Snapdragon 855 составляла всего 7 TOPS, а у Snapdragon 865 она доходила до 15 TOPS.
По оценкам Qualcomm, новая модель позволяет получить трехкратное увеличение производительности на ватт в операциях обработки этого типа. Это дает право говорить о его более высокой эффективности, чем ранее.
Модуль оснащен также новым механизмом Sensing Hub 2-го поколения. Его присутствие является ключевым для обеспечения эффективной постоянной обработки ИИ-операций в фоновом режиме. Как сообщается, новый блок позволяет легко справляться с автоматизированным выполнением прикладных задач в фоновом режиме.
X60 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2
Новый модемный блок X60 5G 3-го поколения позволяет охватить практически все диапазоны частотного спектра сетей 5G, в том числе диапазоны mmWave и Sub-6GHz 5G. Это касается обоих типов развертывания сетей 5G: автономных (Standalone Access или SA) и неавтономных (non-Standalone Access или NSA), в том числе различающихся по методу разделения каналов: частотному (FDD) и временному (TDD).
Реализован механизм динамического совместного использования спектра (Dynamic Spectrum Sharing) и поддержка гигабитных соединений нового поколения, включая нисходящий канал с пропускной способностью до 7,5 Гбит/с и восходящий канал до 3 Гбит/с.
В модемном блоке также реализована поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, в том числе варианта беспроводных сетей Bluetooth LE.
Spectra 580 ISP
Сигнальный процессор Spectra 580 ISP предназначен для обработки данных, получаемых с камер. Его производительность, по данным Qualcomm, на 35% выше, чем у аналогичных процессоров предыдущего поколения. Он предоставляет более широкую полосу пропускания для доступа к буферизованным данным. При такой высокой производительности серийная съемка 12-мегапиксельных фотографий может вестись на скорости до 120 кадр/сек.
С новым ISP-процессором могут работать сенсоры, имеющие разрешение до 200 Мп. Возможные варианты поддержки при съемке: одновременный прием данных от трех 28-Мп камер со скоростью 30 кадр/сек; прием данных от двух камер с разрешением 64 и 25 Мп со скоростью 30 кадр/сек или вариант приема данных от 84 Мп одиночной камеры со скоростью 30 кадр/сек. Все перечисленные варианты предусматривают нулевую задержку срабатывания затвора.
Как отмечает Qualcomm, доступна фото- и видеосъемка с 10-разрядным кодированием, включая 10-разрядный HDR HEIF.
Съемка видео доступна на уровне до 8K со скоростью 30 кадр/сек и 4K со скоростью 120 кадр/сек.
Adreno 660, дисплей и звук
По данным Qualcomm, графический процессор Adreno 660 способен ускорить выполнение графических операций на 35%, а скорость отработки сенсорных касаний на 20%, что будет достигаться за счет подключения специального механизма Qualcomm Game Quick Touch.
Новый графический процессор Adreno 660 позволяет запускать игры в высоком HDR-разрешении с поддержкой 10-разрядного декодирования сигнала. Реализована поддержка API Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 2.0 FP.
Что касается возможных вариантов подключения дисплеев, то арсенал Snapdragon 888 охватывает поддержку дисплеев 4K с частотой обновления экрана 60 кадр/сек и дисплеев QHD с частотой до 144 Гц.
Поддерживается рендеринг субпикселей для OLED-дисплеев.
Что касается поддержки аудио, то Snapdragon 888 позволяет использовать кодеки Qualcomm Aqstic, содержит новый интеллектуальный усилитель звука и имеет встроенную поддержку аудиоформата DSD.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".