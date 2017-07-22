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Canon выпустила профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 и домашний печатный станок PIXMA TS7440

03 декабря 2020, 10:31




Компания Canon представила две новинки - быстрый, легкий и компактный цветной профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 формата A3+ и домашний принтер среднего уровня PIXMA TS7440.

Цветной профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 формата A3+

Модель PIXMA PRO 200 отличается универсальностью, которая подходит как для фотолюбителей, так и для профессиональных фотографов. Новый принтер оснащен 8-цветной системой печати и использует водорастворимые чернилы, позволяющей получать яркие цвета и богатые оттенки черного, синего и красного.

Модель позволяет печатать на бумаге различных форматов вплоть до A3+, а также на бумаге нестандартной длины - до 39 дюймов (1 м). На вывод снимка уходит не более 90 секунд. Для печати подойдет самая разная бумага: глянцевая, для печатных медиа и художественной печати, а также новая Canon Premium Fine Art Rough (FA RG1).

профессиональный фотопринтер PIXMA PRO


Для управления печатью используется большой 3-дюймовый дисплей с наглядным интерфейсом. Доступен ряд полезных функций для ускорения печати, в том числе интеграция с плагином Canon Professional Print & Layout, помогающим добиться полного соответствия по цвету фотографиям на мониторе, а также иметь совместимость с целым рядом сторонних программ, включая Adobe Lightroom и Photoshop.

PIXMA PRO 200 оснащен модулем Wi Fi, что позволяет осуществлять печать с мобильных устройств. Благодаря функции коррекции перекоса, гарантируется получение ровных отпечатков для бумаги любого типа, включая бумагу для художественной печати. PIXMA PRO 200 позволяет устанавливать ICC профили популярных производителей бумаги. Доступны шаблоны поздравительных открыток и другие формы на сайте Creative Park.

PIXMA TS7440


Домашний принтер среднего уровня PIXMA TS7440

Домашний принтер среднего уровня PIXMA TS7440 формата A4 с 4-цветной системой печати FINE и устройством автоматической подачи документов (ADF) относится к типу «три в одном»: печать, сканирование и копирование. Благодаря инновационным функциям, таким как голосовое управление и светодиодная индикация уровня чернил, он позволяет быть всегда наготове к выполнению задач для домашнего офиса и творчества.

Устройство способно самостоятельно определять размер бумаги и менять параметры и режимы, например включать автоматическую двухстороннюю печать.

В его работе используются высококачественные картриджи FINE объемом XL. Со слов производителя, они содержат больше чернил, чем стандартные картриджи, что удобно для домашней печати, где нет специально выделенного персонала для отслеживания расхода и контроля за готовностью к печати.

Устройство поддерживает сканирование и копирование со скоростью до 35 страниц без дозагрузки благодаря использованию технологии автоматической подачи документов (ADF). Система двухсторонней подачи бумаги в рамках одного прохода печати или сканирования совместима с носителями разных типов и форматов.

PIXMA TS7440


Принтеры Canon PIXMA TS7440 поддерживают широкий ряд носителей, позволяют переносить рисунки даже на ткань и персонализированные этикетки. Возможность подключения к бесплатной онлайн-платформе Canon Creative Park помогает находить шаблоны и создавать креативные решения для семьи, хобби и мелкого бизнеса.

Удобство управления новой моделью обеспечивают интерфейс с OLED-дисплеем диагональю 3,7 см и новая панель светодиодных индикаторов, которая отражает текущий статус печати, наличие ошибок и уровень чернил в картриджах.

Встроенный модуль Wi-Fi, технология PIXMA Cloud Link и голосовые функции позволяют подключать принтер к смартфонам и планшетам и использовать такие сторонние решения, как Google Drive, Dropbox и Google Classroom, для удобной работы с документами.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

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