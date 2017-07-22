Китайский стартап AutoX, занимающийся разработкой систем автономного управления транспортными средствами, начал этап тестирования полностью беспилотных автомобилей на дорогах в Китае. Испытания будут проводиться в городах Шэньчжэне, Шанхае, Гуанчжоу, Ухане и Уху на базе минивэнов Pacifica от различных производителей. В тестировании примут участие представители автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA).
Основную поддержку стартапу оказывает многопрофильная компания Alibaba Group. Его также поддерживают Dongfeng Motor Group и SAIC Motor Corp. За пять инвестиционных раундов финансирования, последний из которых (из серии B) прошел в декабре прошлого года, удалось собрать более 160 млн долларов
В предстоящем тестировании примут участие 25 беспилотных автомобилей, прошедших этап модернизации компанией AutoX.
AutoX уже участвовала в программах тестирования легковых автомобилей на дорогах общего пользования. Предыдущее испытание проводилось в Калифорнии в июле этого года. Там компания стала вторым участником испытаний автономных автомобилей, вслед за Waymo из Alphabet Inc.
Принципиальное отличие компании AutoX в подходе к задаче автономного управления состоит в том, что ее автомобили не имеют удаленного центра, позволяющего в случае возникновения трудных ситуаций для автономного пилотирования на дороге переключаться и переводить автомобиль в режим дистанционного управления человеком из офиса. AutoX придерживается так называемого стандарта автономного вождения 4-го уровня. Он предусматривает, что уровень применяемого механизма управления настолько высок, что способен обеспечить безопасное вождение или остановку даже в самых непростых ситуациях и не требует вмешательства человека со стороны.
Автомобили AutoX оснащены запатентованным блоком управления XCU. По утверждению компании, он имеет более высокую производительность и больше вычислительных возможностей, чем альтернативные решения на рынке, и позволяет справиться с управлением даже в самых сложных дорожных ситуациях.
Его конкуренты, компании WeRide и Baidu, которые также тестируют беспилотные автомобили в Китае, применяют иной подход. Он предусматривает наличие удаленного центра, который может взять на себя управление транспортным средством в случае необходимости.
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