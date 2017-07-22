РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AutoX начинает тестирование полноценных роботакси без водителя

03 декабря 2020, 12:41




Китайский стартап AutoX, занимающийся разработкой систем автономного управления транспортными средствами, начал этап тестирования полностью беспилотных автомобилей на дорогах в Китае. Испытания будут проводиться в городах Шэньчжэне, Шанхае, Гуанчжоу, Ухане и Уху на базе минивэнов Pacifica от различных производителей. В тестировании примут участие представители автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA).

AutoX начинает тестирование в Китае роботакси без водителя


Основную поддержку стартапу оказывает многопрофильная компания Alibaba Group. Его также поддерживают Dongfeng Motor Group и SAIC Motor Corp. За пять инвестиционных раундов финансирования, последний из которых (из серии B) прошел в декабре прошлого года, удалось собрать более 160 млн долларов

В предстоящем тестировании примут участие 25 беспилотных автомобилей, прошедших этап модернизации компанией AutoX.



AutoX уже участвовала в программах тестирования легковых автомобилей на дорогах общего пользования. Предыдущее испытание проводилось в Калифорнии в июле этого года. Там компания стала вторым участником испытаний автономных автомобилей, вслед за Waymo из Alphabet Inc.

Принципиальное отличие компании AutoX в подходе к задаче автономного управления состоит в том, что ее автомобили не имеют удаленного центра, позволяющего в случае возникновения трудных ситуаций для автономного пилотирования на дороге переключаться и переводить автомобиль в режим дистанционного управления человеком из офиса. AutoX придерживается так называемого стандарта автономного вождения 4-го уровня. Он предусматривает, что уровень применяемого механизма управления настолько высок, что способен обеспечить безопасное вождение или остановку даже в самых непростых ситуациях и не требует вмешательства человека со стороны.

Автомобили AutoX оснащены запатентованным блоком управления XCU. По утверждению компании, он имеет более высокую производительность и больше вычислительных возможностей, чем альтернативные решения на рынке, и позволяет справиться с управлением даже в самых сложных дорожных ситуациях.

Его конкуренты, компании WeRide и Baidu, которые также тестируют беспилотные автомобили в Китае, применяют иной подход. Он предусматривает наличие удаленного центра, который может взять на себя управление транспортным средством в случае необходимости.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

Читайте также:

  • Canon выпустила профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 и домашний печатный станок PIXMA TS7440
  • Huami объявила о выпуске двух моделей умных часов - Amazfit GTS 2 mini и Amazfit POP Pro
  • ADATA объявила о продажах портативных аккумуляторов на 10 000/20 000 мА*ч
  • Xiaomi выпустила умные часы Redmi Watch по самой демократичной цене
  • Британские ученые показали носимую систему LUMO для диффузной оптической томографии

    • следующая новость
    MacBook Pro 2021 года будет работать на более мощном чипе Apple M2

    предыдущая новость
    Canon выпустила профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 и домашний печатный станок PIXMA TS7440

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Искусственный интеллект: правда и вымысел Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Искусственный интеллект Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 декабря, 2020

    Huawei анонсировал полнофункциональный очиститель воздуха Smart Selection 720 1i

    «Хьюстон, у нас новые проблемы!» iPhone 12 может эпизодически терять связь в сетях 5G и 4G

    Alphacool улучшила цветовые эффекты водоблоков Eisblock Aurora для видеокарт EVGA FTW3

    Производительность флагмана AMD Radeon RX 6900 XT посчитали

    Xiaomi разработала роботизированную полевую кухню OCooker

    MacBook Pro 2021 года будет работать на более мощном чипе Apple M2

    AutoX начинает тестирование полноценных роботакси без водителя

    Canon выпустила профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 и домашний печатный станок PIXMA TS7440

    2 декабря, 2020

    Флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888: технические характеристики раскрыты

    UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества поддержки графики/видео и ИИ

    Игровой онлайн-вестерн Red Dead Online теперь доступен как автономная игра

    Apple получила патент на гибкую конструкцию регулировки оптической силы линз в VR-гарнитуре

    OPPO выпустит флагман Find X на платформе Qualcomm Snapdragon 888 5G

    Salesforce объявил о покупке Slack за 27,7 млрд долларов

    Xiaomi Mi 10T Pro и Mi 10T получили удивительно доступный ценник в России

    1 декабря, 2020

    Qualcomm объявила о выпуске нового флагманского мобильного процессора Snapdragon 888

    NVIDIA анонсировала доступность в России геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

    Разработчик Эрик Энгхейм объяснил причины высокой производительности чипа Apple M1

    Открытый онлайн-аукцион раритетного компьютера Apple 1 с подписью Стива Возняка начнется 10 декабря

    Технология перископических камер: Apple готова идти на поклон к Samsung и просить о лицензии

    ССЫЛКИ