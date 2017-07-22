По слухам, будущие модели MacBook и iMac будут оснащаться более мощным процессором Apple Silicon. Новый чипсет Apple будет называться M2. Впрочем, официальное подтверждение или опровержение со стороны Apple пока не поступало.
Об этом сообщает китайское издание myDrivers. Там указывается, что новый чипсет Apple M2 будет изготавливаться по тому же 5-нм техпроцессу, а будущие 13-дюймовые MacBook Pro и 16-дюймовые MacBook Pro на новом чипсете появятся уже в начале 2021 года.
Больше всего удивляет, что сроки выпуска новых продуктов Apple относятся не к концу, а уже к началу следующего года. Можно высказать предположение, что новый чипсет будет отличаться от прежнего не столько устранением выявленных проблем, сколько выпуском продукта другого класса. Это предположение подкрепляется информацией о том, что Apple якобы планирует выпустить в следующем году две принципиально новые модели MacBook Pro.
Помимо этого, уже сообщалось, что через год-полтора, в 2022 году, компания выведет на рынок обновленный MacBook Air вместе с MacBook Pro и MacBook. Их новой функцией станет дисплей, изготовленный на базе технологии Mini-LED.
В отчете китайского портала myDrivers также сообщается, что в 2021 году Apple собирается выпустить еще и пару зарядных устройств на базе нитрида галлия (GaN) с поддержкой улучшенной технологии быстрой зарядки. Пока подробности об указанных зарядных устройствах неизвестны, но высказано предположение, что они станут более компактными.
Выпуск чипа M2 для новых устройств Mac именно сейчас выглядит странным. К пользователям стали поступать только первые продукты на базе чипа M1. В основном они получают только положительные отклики. Многие отмечают высокую производительность и увеличенное время автономной работы. Зачем уже на старте продаж Apple M1 сообщать о подготовке к выпуску нового, более мощного чипсета Apple M2, непонятно.
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