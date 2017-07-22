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Xiaomi разработала роботизированную полевую кухню OCooker

03 декабря 2020, 15:41




Китайская компания Ocooker, входящая в конгломерат Xiaomi, выставила на краудфандинговую платформу свой новый проект под названием OCooker Multi-purpose Cooking Robot («Многоцелевой кулинарный робот OCooker»). Сбор средств проводится на краудфандинговой платформе Youpin. Разработчик обещает, что новый робот сможет заменить все существующие на кухне гаджеты, предложив взамен одного «мастера», тем самым совершив «революцию» в кулинарном искусстве.

кулинарный робот OCooker


Согласно описанию будущего продукта, многоцелевой кухонный робот OCooker способен выполнять функции, для которых сейчас необходимо приобрести 21 различный кухонный гаджет. Робот умеет жарить, тушить, варить на пару, замешивать, измельчать мясо, колоть лед, приготавливать сок и т.д.

По сути, нового робота можно рассматривать как портативную умную кухню, которая способна выполнять все необходимые подготовительные и поварские операции, при этом оставаясь компактной и мобильной. Компактный размер позволяет легко хранить гаджет, что особенно актуально для малогабаритных азиатских кухонь.

кулинарный робот OCooker


Робот способен заменить целый пласт кухонных принадлежностей: рисоварки, стеновые аппараты, мультиварки, соковыжималки, дробилки для льда, машины для приготовления соусов, горячие горшки, мясорубки, тестомесы, венчики, мешалки, машины для йогурта, машины для ферментации, электронные весы, измельчители, электрические пароварки и прочие предметы кухонной техники.

Производитель собирается сохранить цену Cooker Multi-Purpose Cooking Robot на уровне широкой доступности. Цена «Многоцелевого кулинарного робота OCooker» для инвесторов, вложивших в развитие проекта свои средства, составит приблизительно 609 долларов (46 900 руб.). Фактическая розничная цена этого продукта будет на уровне психологического максимума - около 914 долларов (70 400 руб.).

Устройство оснащено большим 7-дюймовым сенсорным дисплеем. С его помощью можно будет выбрать рецепт, посмотреть видео с описанием процедуры приготовления выбранного блюда и узнать о необходимом соотношении ингредиентов. В устройстве также предусмотрены голосовые подсказки, автоматический контроль температуры, таймер. Имеется ручная регулировка скорости приготовления.

кулинарный робот OCooker


Самое интересное, что к многоцелевому кулинарному роботу OCooker планируется пристроить интеллектуальную вспомогательную облачную систему Cookinglot собственной разработки. Она будет содержать обширный набор больших данных, предусматривать оптимизацию алгоритмов в реальном времени.

Новая система обеспечит точный контроль температуры в широком диапазоне от 35℃ до 120℃. Это позволит приготовить блюда в наиболее подходящем температурном режиме.

кулинарный робот OCooker


Принимая во внимание, что приготовление часто требует больше времени, чем сам обед, разработчики предложили использовать для приготовления конструкцию с наложенной структурой емкостей. Ее можно собирать в «сандвичи» в зависимости от ожидаемого меню. Такая конструкция позволяет легко приготовить «обед» из трех блюд сразу в «одной посуде».

Имеется также встроенный высокоточный датчик для взвешивания продуктов, который позволит измерять вес ингредиентов с точностью до ±1 г.



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