Всего несколько дней осталось до выхода на рынок флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT. И недавно результаты ее тестов были обнаружены в базе данных Geekbench OpenCL.
AMD Radeon RX 6900 XT - это полноценный графический ускоритель семейства Navi 21 XTX, оснащенный 80 вычислительными блоками, что в общей сложности дает 5120 потоковых процессоров. Как и две другие модели из семейства Navi 21 - RX 6800 и RX 6800 XT - новый ускоритель оснащен 16 Гбайт памяти GDDR6 и 128 Мбайт кэша типа Infinity Cache. Доступ к памяти проложен через 256-разрядную шину.
AMD Radeon RX 6900 XT обещает показать самый высокий результат среди всех моделей линейки RX 6800 по очевидным критериям. Ее тактовая частота на 10% выше, чем у ближайшего «брата» (RX 6800 XT) и составляет 2015 МГц. В режиме разгона она может повышаться до 2250 МГц; ее «соперник-родственник» RX 6800 XT демонстрирует ровно такой же предел. Поэтому оценивать производительность нового ускорителя только по частотным характеристикам не совсем корректно. Это создает интригу.
В то же время, речь идет о референсной видеокарте. Производители-партнеры будут выпускать ее кастомные версии, где частота может быть задана ими самостоятельно. Значит, она может быть установлена на более высоком уровне. Имеем интригу номер два.
Самая младшая модель RX 6800 способна разгоняться практически до тех же частот (2150 МГц), но стоит в два раза дешевле, чем новый флагман RX 6900 XT. В то же время она ограничена тепловым пакетом в 250 Вт, в отличие от двух старших моделей линейки - они имеют «флагманский» уровень 300 Вт. Интрига номер три.
Технические характеристики AMD Radeon RX 6900 XT
Все это порождает большой интерес к реальным возможностям, которые способен продемонстрировать новый ускоритель AMD Radeon RX 6900 XT на фоне остальных моделей. Теперь они стали известны.
По показаниям тестов OpenCL модель AMD Radeon RX 6900 XT показала результат 169 779 баллов. Хорошо видно, что новая видеокарта на 12% быстрее RX 6800 XT и на 35% быстрее RX 6800. Другими словами, рост среди моделей в линейке практически линейный.
Если же сравнивать в целом по рынку, то новая видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT все равно проигрывает моделям NVIDIA Geforce RTX 3080 и NVIDIA Geforce RTX 3090, которые соответственно на 4% и 19% быстрее ее.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".