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«Хьюстон, у нас новые проблемы!» iPhone 12 может эпизодически терять связь в сетях 5G и 4G

03 декабря 2020, 20:43




В онлайн-сообществах тех. поддержки Apple нарастает волна рекламаций от пользователей смартфонов iPhone 12 в США, которые столкнулись с различными трудностями при подключении нового смартфона к сетям, причем не только сетям 5G, но и в 4G. По состоянию на начало этой недели, Apple не сообщала, что проблема решена.

По словам некоторых пользователей самых разных моделей iPhone 12, эпизодически им приходится сталкиваться с ситуацией, когда внезапно пропадают «все полосы сигнала», а на дисплей выводится сообщение "Your iPhone is not Activated" («Ваш iPhone не активирован»). Отмечается, что подобная проблема возникает как в сетях 4G LTE, так и в сетях 5G.

Для решения проблемы пользователи уже нашли «решение». Они включают режим Airplane mode (Режим полета), а затем выключают его. Обычно после этой нехитрой операции доступ к сети восстанавливается.

«Хьюстон, у нас новые проблемы!» iPhone 12 эпизодически теряют связь в сетях 5G и 4G


Некоторые пользователи оказались в панике. Они перезапускали смартфон либо удаляли, а затем снова подключали SIM-карту, чтобы телефон заново синхронизировался с сетью оператора. В обоих случаях подключение к сети также восстанавливалось.

Некоторые Reddit-пользователи Apple iPhone 12 следующим образом описывают проблему: «Внезапно пропавший сигнал сети потом восстанавливается через короткий промежуток времени». Если ситуация периодически повторяется, то единственный способ прекратить процесс и восстановить работу службы - это перезагрузка телефона, утверждает один из них.

Сообщается, что чаще всего с проблемой сталкиваются пользователи сетевых операторов Verizon и AT&T. Более того, некоторые пользователи высказывают мнение, что потеря происходит при переброске сигнала доступа от одной вышки базовой станции к другой. Однако точного подтверждения этой версии со стороны операторов нет.

О проблеме сообщили также некоторые пользователи за пределами США. Например, австралийский владелец iPhone 12 Pro заявил: «У меня такая же проблема с Vodafone в Австралии. Проблема возникла после перехода с iPhone 11 Pro на iPhone 12 Pro. Мой новый телефон иногда полностью теряет связь, а в некоторых случаях показывает присутствие только сети 3G. Раньше я не видел 3G уже в течение многих лет, но теперь я постоянно обнаруживаю, что перехожу в сеть 3G».



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