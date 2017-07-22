По мнению некоторых экспертов, самым недооцененным продуктом до сих пор остается очиститель воздуха. Эти устройства эффективно препятствуют распространению вирусов в жилых помещениях. Продолжающаяся пандемия COVID 19 может способствовать существенному росту их популярности в 2020 году. Но пока статистики реальных продаж нет, поэтому нет и ажиотажа.
Очистители воздуха не являются новинкой на рынке. Например, уже пять лет компания Xiaomi выпускает модель MIJIA. По состоянию на декабрь 2019 года, общий объем продаж за прошедшие годы достиг 10 млн устройств. Статистики продаж за 2020 год тоже пока нет.
Оценив ситуацию на рынке, в этот сегмент вышла компания Huawei. Ее первым продуктом в этом сегменте стал очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 Full Effect Air Purifier 1i. Конструкционно гаджет аналогичен модели Mijia Air Purifier Pro. Он отличается компактной цилиндрической конструкцией, имеющей 24 см в диаметре и высоту 47,3 см. Очиститель напоминает урну для бумаг и предназначен для использования в небольших жилых помещениях, детских комнатах и т.д.
Устройство имеет трехстороннюю конструкцию заборника воздуха и обеспечивает скорость прокачки (Clean Air Delivery Rate, CADR) до 350 м3/ч. Согласно расчетам, этого объема достаточно для очистки воздуха на площади до 42 м2.
Huawei Smart Selection 720 Full Effect Air Purifier 1i
Фильтрация воздуха осуществляется путем его прокачки через специальный фильтрующий элемент H13. По сути, он представляет собой HEPA-фильтр - специально подобранный набор из высокоэффективных фильтров, который способен удалять из воздуха мелкодисперсные частицы, в том числе PM2.5 и PM10 (с диаметром менее 2,5 и 10 мкм, соответственно).
По оценкам Huawei, новинка позволяет отфильтровывать частицы размером 0,3 мкм или более на 99,95%, уделяя особое внимание PM2,5, аллергенам пыльцы и пыли.
Примечательно, что модель Huawei Smart Selection 720 1i имеет высокоточный лазерный датчик концентрации частиц. Он способен обнаруживать мельчайшие частицы в воздухе и отслеживать изменения его качества в помещении в режиме реального времени. При включении автоматического режима, очиститель самостоятельно настраивается для обеспечения эффективной очистки.
В передней части гаджета расположен круглый экран-индикатор, который меняет цвет в зависимости от текущей концентрации PM2,5. Предусмотрено несколько уровней индикации качества воздуха: зеленый, желтый и красный, обеспечивая интуитивную обратную связь о качестве воздуха в помещении.
В спящем режиме очиститель Huawei Smart Selection 720 1i создает уровень шума, равный всего 31 дБ, т.е. работает практически бесшумно. Устройством можно управлять с помощью смартфона через приложение Huawei HiLink Smart Assistant.
Цена очистителя воздуха Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i составляет 106 долларов (8100 руб.).
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