РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei анонсировал полнофункциональный очиститель воздуха Smart Selection 720 1i

03 декабря 2020, 22:10




По мнению некоторых экспертов, самым недооцененным продуктом до сих пор остается очиститель воздуха. Эти устройства эффективно препятствуют распространению вирусов в жилых помещениях. Продолжающаяся пандемия COVID 19 может способствовать существенному росту их популярности в 2020 году. Но пока статистики реальных продаж нет, поэтому нет и ажиотажа.

Очистители воздуха не являются новинкой на рынке. Например, уже пять лет компания Xiaomi выпускает модель MIJIA. По состоянию на декабрь 2019 года, общий объем продаж за прошедшие годы достиг 10 млн устройств. Статистики продаж за 2020 год тоже пока нет.

Оценив ситуацию на рынке, в этот сегмент вышла компания Huawei. Ее первым продуктом в этом сегменте стал очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 Full Effect Air Purifier 1i. Конструкционно гаджет аналогичен модели Mijia Air Purifier Pro. Он отличается компактной цилиндрической конструкцией, имеющей 24 см в диаметре и высоту 47,3 см. Очиститель напоминает урну для бумаг и предназначен для использования в небольших жилых помещениях, детских комнатах и т.д.

Устройство имеет трехстороннюю конструкцию заборника воздуха и обеспечивает скорость прокачки (Clean Air Delivery Rate, CADR) до 350 м3/ч. Согласно расчетам, этого объема достаточно для очистки воздуха на площади до 42 м2.

очиститель воздуха Smart Selection 720 1i

Huawei Smart Selection 720 Full Effect Air Purifier 1i


Фильтрация воздуха осуществляется путем его прокачки через специальный фильтрующий элемент H13. По сути, он представляет собой HEPA-фильтр - специально подобранный набор из высокоэффективных фильтров, который способен удалять из воздуха мелкодисперсные частицы, в том числе PM2.5 и PM10 (с диаметром менее 2,5 и 10 мкм, соответственно).

очиститель воздуха Smart Selection 720 1i

очиститель воздуха Smart Selection 720 1i


По оценкам Huawei, новинка позволяет отфильтровывать частицы размером 0,3 мкм или более на 99,95%, уделяя особое внимание PM2,5, аллергенам пыльцы и пыли.

Примечательно, что модель Huawei Smart Selection 720 1i имеет высокоточный лазерный датчик концентрации частиц. Он способен обнаруживать мельчайшие частицы в воздухе и отслеживать изменения его качества в помещении в режиме реального времени. При включении автоматического режима, очиститель самостоятельно настраивается для обеспечения эффективной очистки.

В передней части гаджета расположен круглый экран-индикатор, который меняет цвет в зависимости от текущей концентрации PM2,5. Предусмотрено несколько уровней индикации качества воздуха: зеленый, желтый и красный, обеспечивая интуитивную обратную связь о качестве воздуха в помещении.

очиститель воздуха Smart Selection 720 1i


В спящем режиме очиститель Huawei Smart Selection 720 1i создает уровень шума, равный всего 31 дБ, т.е. работает практически бесшумно. Устройством можно управлять с помощью смартфона через приложение Huawei HiLink Smart Assistant.

Цена очистителя воздуха Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i составляет 106 долларов (8100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".

Читайте также:

  • Xiaomi собирается создать роботизированную полевую кухню OCooker
  • AutoX начинает тестирование в Китае полноценных роботакси без водителя
  • Canon выпустила профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 и домашний печатный станок PIXMA TS7440
  • Huami объявила о выпуске двух моделей умных часов - Amazfit GTS 2 mini и Amazfit POP Pro
  • ADATA объявила о продажах портативных аккумуляторов на 10 000/20 000 мА*ч

    • предыдущая новость
    «Хьюстон, у нас новые проблемы!» iPhone 12 может эпизодически терять связь в сетях 5G и 4G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Искусственный интеллект: правда и вымысел Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Искусственный интеллект Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 декабря, 2020

    Huawei анонсировал полнофункциональный очиститель воздуха Smart Selection 720 1i

    «Хьюстон, у нас новые проблемы!» iPhone 12 может эпизодически терять связь в сетях 5G и 4G

    Alphacool улучшила цветовые эффекты водоблоков Eisblock Aurora для видеокарт EVGA FTW3

    Производительность флагмана AMD Radeon RX 6900 XT посчитали

    Xiaomi разработала роботизированную полевую кухню OCooker

    MacBook Pro 2021 года будет работать на более мощном чипе Apple M2

    AutoX начинает тестирование полноценных роботакси без водителя

    Canon выпустила профессиональный фотопринтер PIXMA PRO 200 и домашний печатный станок PIXMA TS7440

    2 декабря, 2020

    Флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888: технические характеристики раскрыты

    UL Benchmarks выпустил тесты для профессиональной оценки качества поддержки графики/видео и ИИ

    Игровой онлайн-вестерн Red Dead Online теперь доступен как автономная игра

    Apple получила патент на гибкую конструкцию регулировки оптической силы линз в VR-гарнитуре

    OPPO выпустит флагман Find X на платформе Qualcomm Snapdragon 888 5G

    Salesforce объявил о покупке Slack за 27,7 млрд долларов

    Xiaomi Mi 10T Pro и Mi 10T получили удивительно доступный ценник в России

    1 декабря, 2020

    Qualcomm объявила о выпуске нового флагманского мобильного процессора Snapdragon 888

    NVIDIA анонсировала доступность в России геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Ti

    Разработчик Эрик Энгхейм объяснил причины высокой производительности чипа Apple M1

    Открытый онлайн-аукцион раритетного компьютера Apple 1 с подписью Стива Возняка начнется 10 декабря

    Технология перископических камер: Apple готова идти на поклон к Samsung и просить о лицензии

    ССЫЛКИ