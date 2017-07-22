Многие эксперты с нетерпением просматривают тесты бенчмарков, ожидая встретить результаты предварительных тестов нового флагманского процессора Intel Core i9-11900K Rocket Lake-S для настольных ПК. Их ожидания оказались не напрасными. Буквально вчера в тесте Ashes of The Singularity были замечены результаты прогона Intel Core i9-11900K. Просочившуюся запись позднее подтвердил известный информатор под ником TUM_APISAK.
Согласно обнаруженному тестовому отчету, флагманский процессор Intel Core i9-11900K будет оснащен 8 ядрами с поддержкой 16 потоков, работающими на базовой тактовой частотой 3,5 ГГц. При разгоне тактовая частота чипа может подниматься до 5,3 ГГц.
Испытания чипа проводились в Ashes of The Singularity и ряде тестовых наборах. Известно также, что попавший на тесты чип имел 16 Мбайт кэш-памяти L3 и 4 Мбайт кэш-памяти L2.
У экспертов пока нет уверенности в том, что выявленный образец является рабочей версией. Допускается, что это мог быть ранний инженерный образец. Поэтому окончательные характеристики могут отличаться от указанных в тестах.
На тестовых прогонах процессор Intel Core i9-11900K Rocket Lake показал скорость вывода изображений 62,7 FPS (кадр/сек) при выводе картинки с разрешением 1440p. Другой прогон дал результат 64,7 FPS при картинке 1080p.
Оба теста проводились на уровне настроек Crazy, что предполагает предустановку всех параметров на самый высокий уровень, который допускает Ashes of The Singularity.
Для сравнения производительности использовались результаты теста процессора AMD Ryzen 9 5950X. Его результат - 71,9 FPS при разрешении 1080p на той же предустановке Crazy. Результаты налицо: AMD Ryzen 9 5950X обеспечивает примерно 10% прирост в скорости по сравнению с Core i9-11900K в этом конкретном тесте.
Преимущество AMD Ryzen 9 5950X можно объяснит большим количеством ядер и потоков. Он имеет 16 ядер и 32 потока, тогда как Intel Core i9-11900K - 8 ядер и 16 потоков.
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