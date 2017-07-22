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5G-оборудование Huawei помогает убивать вредителей сельхозкультур в Бразилии

04 декабря 2020, 11:45




Оборудование Huawei для сетей 5G помогает убивать вредителей сельхозкультур в бразильском штате Гойас. Однако ущерб вредителям наносится не пресловутой «смертоносной частотой», а вполне технологичным способом.

Речь идет о пилотном проекте, который проводится сейчас местными властями в бразильском сельскохозяйственном штате Гойас. Там пробуют бороться за повышение урожайности путем внедрения эффективных и быстрых мер по борьбе с с/х заболеваниями, контролем влажности, точечном применении гербицидов и т.д. Технологическую поддержку проекту оказывает компания Huawei, которая поставляет для него оборудование и технологии 5G.

Оборудование Huawei для сетей 5G помогает убивать вредителей сельхозкультур в Бразилии


Действие новой системы опробуют местные фермеры, занятые на выращивании сои. Они будут использовать информацию, собранную с полей за счет развертываемой системы датчиков, использующих технологии 5G. Получая ее практически в реальном времени, они, как ожидается, смогут улучшить урожайность сельхозкультур.

Датчики будут размещены на полях, комбайнах и даже дронах. С их помощью будут собираться актуальные и точные метеорологические данные, информация о влажности, контроле за появлением вредителей и пр. Информация будет доставляться в облако, используя быструю широкополосную связь 5G. В облаке будет выполняться обработка данных.

Построенная система позволит фермерам получать информацию о состоянии сельхозкультур на полях в течение одного часа. Раньше на сбор аналогичной по объему информации требовалось не менее трех дней.

Новая система должна помочь фермерам быстро устранять очаги поражения сельхозкультур и осуществлять необходимые действия в случае появления потенциальных угроз для урожая. Использование 5G вместе с дронами должно повысить производительность и снизить затраты на гербициды.

Оборудование Huawei для сетей 5G помогает убивать вредителей сельхозкультур в Бразилии


Пилотный проект был впервые запущен в городе Рио-Верде, где выращивают сою. Он использовал сеть 5G, построенную оператором связи Claro.

Примечательно, что пилотный проект проводится параллельно с обсуждением в правительстве Бразилии вопроса о возможном введении запрета на использование оборудования Huawei в стране.



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