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Патент Apple описывает петельный механизм для складного смартфона с выдвижными элементами

04 декабря 2020, 14:13




Издание AppleInsider обнаружила патент Apple на уникальную конструкцию петель для механизма раскладывания дисплея смартфона. Патент имеет название "Electronic devices having folding expandable displays («Электронные устройства со складными раскладываемыми дисплеями»).

Отмечается, что ранее Apple уже запатентовала несколько конструкций, имеющихся отношение к складываемым смартфонам. Это может служить доказательством того, что в будущем купертиновцы собираются выпустить телефон со складывающимся дисплеем, но сроки этого выпуска пока неопределенны.

Патент Apple описывает петельный механизм для складного смартфона с выдвижными элементами


По представленным в патенте рисункам видно, что структура петли имеет несколько звеньев. Из этого можно сделать вывод, что петля представляет собой не единый механизм, а набор из нескольких сложных конструкционных элементов. Они действуют как единое целое.

В тексте патента также указывается, что конструкция петли может включать «зубья шестерен, стяжки и/или другие элементы для синхронизации движения». Она может содержать также «элементы, которые перемещаются друг относительно друга во время изгиба».

Патент Apple описывает петельный механизм для складного смартфона с выдвижными элементами


Отмечается, что движущиеся элементы могут содержать «стержни и звенья с изогнутыми опорными поверхностями». Указывается, что может иметь место вращение вокруг точки поворота, которая может находиться где-то на дисплее, отдельно от шарнирной конструкции.

Если подытожить, патент может относиться к смартфону, который не просто имеет раскладывающиеся дисплейные части, а содержит выдвижные конструкции. При таком решении возможны различные варианты перемещения дисплейных частей: складывание, скольжение, прокрутка и/или иное движение.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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