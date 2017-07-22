Издание AppleInsider обнаружила патент Apple на уникальную конструкцию петель для механизма раскладывания дисплея смартфона. Патент имеет название "Electronic devices having folding expandable displays («Электронные устройства со складными раскладываемыми дисплеями»).
Отмечается, что ранее Apple уже запатентовала несколько конструкций, имеющихся отношение к складываемым смартфонам. Это может служить доказательством того, что в будущем купертиновцы собираются выпустить телефон со складывающимся дисплеем, но сроки этого выпуска пока неопределенны.
По представленным в патенте рисункам видно, что структура петли имеет несколько звеньев. Из этого можно сделать вывод, что петля представляет собой не единый механизм, а набор из нескольких сложных конструкционных элементов. Они действуют как единое целое.
В тексте патента также указывается, что конструкция петли может включать «зубья шестерен, стяжки и/или другие элементы для синхронизации движения». Она может содержать также «элементы, которые перемещаются друг относительно друга во время изгиба».
Отмечается, что движущиеся элементы могут содержать «стержни и звенья с изогнутыми опорными поверхностями». Указывается, что может иметь место вращение вокруг точки поворота, которая может находиться где-то на дисплее, отдельно от шарнирной конструкции.
Если подытожить, патент может относиться к смартфону, который не просто имеет раскладывающиеся дисплейные части, а содержит выдвижные конструкции. При таком решении возможны различные варианты перемещения дисплейных частей: складывание, скольжение, прокрутка и/или иное движение.
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