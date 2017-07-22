В чипсете Kirin 9000 реализована технология ИИ, позволяющая в реальном времени поднимать разрешение видео, трансформируя его к современному виду с высоким разрешением и четкими контурами. Например, с помощью этой функции можно из доступного на входе старого видео с низким разрешением 540p сразу получать на экране смартфона и смотреть контент в разрешении Full HD (1080p).
Новая технология ИИ была продемонстрирована в действии компанией Huawei через китайский веб-сайт микроблогов Weibo. Компания опубликовала пост, где любой желающий мог воочию наблюдать, как, используя технологию суперсэмплинга, Kirin 9000 превращает старый контент в новое видео с высоким качеством звука и видео высокой четкости.
Примером служило изображение ящерицы. Ее оригинальный контент имел низкое разрешение 540p и содержал много шума в кадре. Автоматически получаемый материал на выходе имел разрешение 1080p и предлагал значительно более яркие цвета с гораздо лучшей детализацией. При этом видимая потеря деталей отсутствовала, хотя такие артефакты до сих пор в изобилии встречаются при традиционных видах преобразования.
Другой пример показывал начертания последовательности цифр и иероглифов. После преобразования буквы и цифры читались значительно отчетливее.
Третий пример был связан с женской модой. После преобразования оригинала стали видны такие детали, как швы на платьях и аксессуары.
Новая технология допускает качественное преобразование даже для исходных материалов с очень низким разрешением - 360p и даже 270p.
Еще одним интересным элементом этой технологии является возможность обнаружения лиц и функция дополнительной оптимизации кадров, также выполняемая с помощью ИИ.
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