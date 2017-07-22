Ошибочно размещенная на сайте Intel вакансия, впоследствии удаленная с сайта, позволила исследователям издания TomsHardware узнать ряд интересных деталей о планах Intel, касающихся выпуска своих новых процессоров серий Atom и Xeon. Найденная информация явно указывает на то, что Intel планирует передать на аутсорсинг производство своих новейших микросхем крупнейшему в мире контрактному производителю - компании TSMC.
Исследователи TomsHardware сохранили скриншот размещенной вакансии. В нем сообщается, что в обязанности сотрудника будет входить участие в разработке и интеграции QuickAssist Technology (QAT) в чипсет на базе Atom и Xeon с учетом особенностей технологических процессов Intel и TSMC. Это упоминание не оставило сомнений, что Intel планирует перевести выпуск своих чипсетов на базе Atom и Xeon на производственные мощности TSMC.
В настоящее время в разработке Intel находится несколько специализированных версий процессоров Atom и Xeon. Так, ранее в этом году был представлен 10-нм 24-ядерный процессор Snow Ridge на платформе Atom. Он отличается высокой степенью интеграции и предназначен для оснащения базовых станций сетей связи 5G.
Позднее появилась информация о разработке чипсета Intel Xeon серии D. Эта модель работает на ядрах Skylake-SP и предназначена для использования в сетевых приложениях и приложениях для хранения данных.
Поскольку на платформе Xeon используются высокопроизводительные ядра, ее продукты отличаются повышенной ценой. Другими словами, их выгодно производить, потому что производитель получает высокую маржу. В связи с этим, на первый взгляд, могло показаться, что для Intel непрактично передавать их производство на фабрику TSMC. Ответ, по всей видимости, состоит в том, что сейчас компания вынуждена принимать такое решение из-за необходимости собственных выплат для погашения затрат на поддержку собственных производственных фабрик.
С другой стороны, процессоры Intel Atom сами не отличаются дешевизной в изготовлении, и в них используются ядра с пониженным энергопотреблением. И хотя они являются менее сложными для производства, чем процессоры Xeon, Intel решила передать их выпуск внешнему партнеру.
Исходя из этого, можно предположить, что в будущем Intel может продолжить процесс и передать в TSMC на производство что-нибудь еще.
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