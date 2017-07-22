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Honor станет «Йорком» и в январе выпустит первый смартфон YORK V40

04 декабря 2020, 18:30




Продажа бизнеса Honor китайскому консорциуму во главе с компанией Shenzhen Zhixin New Information Technology внесла серьезные коррективы в планы выпуска новых продуктов. Ранее ожидалось, что в декабре Honor анонсирует выпуск новой серии смартфонов Honor V40.

Такая уверенность основывалась на прошлом опыте. В ноябре прошлого года Honor анонсировала две модели новой тогда линейки - Honor V30 и Honor V30 Pro. По аналогии с прошлым годом, все ожидали, что на смену им придут телефоны Honor V40 и Honor V40 Pro.

Honor V30


Однако планы поменялись. По слухам, дата выпуска серии Honor V40 перенесена на январь 2021 года. Самая последняя утечка указывает на то, что Honor анонсирует только одну модель - Honor V40.

Китайский аналитик нашел информацию, что устройство получило кодовое название YORK. Модель имеет кодовый номер YOK-AN10. Со слов источника, сначала производитель собирался выпустить несколько моделей линейки. Но из-за прекращения производства чипсетов Kirin компании пришлось ограничиться только одной моделью серии.

Предполагалось, что в линейку Honor V40 войдут две модели: одна на чипсете Kirin 9000, другая - на Dimensity 1000+. Ходят слухи, что Honor V40 будет иметь 6,72-дюймовый дисплей FHD+ с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц.

В блок камеры на задней панели собираются добавить основной 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX700 RYYB. В передней части могут быть установлены две фронтальные камеры для селфи.

Смартфон может получить поддержку быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт. Среди остальных функций ожидают стереодинамики, поддержку 5G, Wi-Fi, USB-C.

Информация о возможных ценах пока отсутствует.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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