Продажа бизнеса Honor китайскому консорциуму во главе с компанией Shenzhen Zhixin New Information Technology внесла серьезные коррективы в планы выпуска новых продуктов. Ранее ожидалось, что в декабре Honor анонсирует выпуск новой серии смартфонов Honor V40.
Такая уверенность основывалась на прошлом опыте. В ноябре прошлого года Honor анонсировала две модели новой тогда линейки - Honor V30 и Honor V30 Pro. По аналогии с прошлым годом, все ожидали, что на смену им придут телефоны Honor V40 и Honor V40 Pro.
Однако планы поменялись. По слухам, дата выпуска серии Honor V40 перенесена на январь 2021 года. Самая последняя утечка указывает на то, что Honor анонсирует только одну модель - Honor V40.
Китайский аналитик нашел информацию, что устройство получило кодовое название YORK. Модель имеет кодовый номер YOK-AN10. Со слов источника, сначала производитель собирался выпустить несколько моделей линейки. Но из-за прекращения производства чипсетов Kirin компании пришлось ограничиться только одной моделью серии.
Предполагалось, что в линейку Honor V40 войдут две модели: одна на чипсете Kirin 9000, другая - на Dimensity 1000+. Ходят слухи, что Honor V40 будет иметь 6,72-дюймовый дисплей FHD+ с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц.
В блок камеры на задней панели собираются добавить основной 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX700 RYYB. В передней части могут быть установлены две фронтальные камеры для селфи.
Смартфон может получить поддержку быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт. Среди остальных функций ожидают стереодинамики, поддержку 5G, Wi-Fi, USB-C.
Информация о возможных ценах пока отсутствует.
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