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США внесли SMIC в санкционный «черный список»

04 декабря 2020, 19:29




Администрация Трампа подтвердила, что две крупные китайские компании - производитель чипсетов/процессоров/микросхем SMIC и производитель нефти CNOOC - были добавлены в торговый «черный список» США. Причина попадания - эти компании якобы являются китайскими военными фирмами, выполняющими заказы для оборонной промышленности Китая.

Министерство обороны назвало четыре компании, которые принадлежат или контролируются Народно-освободительной армией Китая (выполняющей роль вооруженных сил страны). В список попали следующие компании: Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), China National Offshore Oil Corp (CNOOC), China Construction Technology Co. Ltd и China International Engineering Consulting Corp.

SMIC


Компаниям, включенным в этот торговый «черный список», запрещается приобретать или использовать технологии или товары, произведенные в США. Ранее в аналогичной ситуации оказалась компания Huawei.

Около двух месяцев назад Пентагон начал обсуждения по поводу необходимости включения SMIC в «черный список» Министерства торговли США. SMIC - один из крупнейших игроков в Китае в области производства микросхем. При этом сообщалось, что Huawei рассчитывала, что именно SMIC займется производством чипсетов компании.

Известно, что SMIC в значительной степени связана с США в плане поставок. Попадание в «черный список» немного затруднит ее работу, а также помешает планам Китая по развитию технологий производства чипсетов. Но серьезные разработки и НИОКР, проводимые в недрах SMIC, не дадут компании остаться не у дел.

В то же время блокирование этих компаний приведет к значительному ущербу для многих американских фирм, поскольку они ведут активную торговую деятельность с указанными компаниями.



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