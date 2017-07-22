Хорошо известный информатор под ником Ice Universe сообщил, что подразделение Samsung Android Mobile южнокорейского технологического гиганта работает над созданием сенсора изображений, разрешение которых будет достигать 600 Мп.
В подтверждение своих слов, он предоставил слайд из документа или презентации, предназначенного для внутреннего распространения, где описаны детали проекта.
К удивлению, слайд показывает довольно много информации - от ключевых характеристик до информации о назначения проекта. В частности, указано, что причиной разработки является нарастающее распространение записи видео с разрешением 4K и 8K и, как следствие, желание Samsung предложить собственное решение в виде более мощного сенсора, способного существенно повысить возможности масштабирования записываемого видео без ущерба для качества.
Сообщается, что новый датчик ISOCELL 600MP появится еще нескоро. Для реализации проекта Samsung придется решить ряд серьезных проблем. Одна из них - это хрупкость сенсора и его подверженность к разрушению вследствие больших размеров. В настоящее время при использовании нынешних технологий очень велика вероятность появления трещин при случайных соударениях.
Сообщается, что сенсор имеет слишком большой размер 1/0,57 дюйма. Его площадь составляет примерно 12% задней панели телефона. Это необходимо, чтобы обеспечить правильную фокусировку изображения на таком большом сенсоре. Сенсор также необходимо удалить на определенное расстояние от системы линз, что влечет за собой появление выступающей секции на смартфоне. Размер выступа оценивается приблизительно в 22 мм. Размер пикселя в таком сенсоре с разрешением 600 Мп будет равен 0,8 мкм.
Сообщается, что до выхода сенсора с разрешением 600 Мп, на рынке появится «менее крупный» 250-Мп сенсор, который уже находится в разработке.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".