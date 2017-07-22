По слухам, в 1 кв. 2021 года в линейке Samsung Galaxy Z Fold появится новая модель, которая получит название Galaxy Z Fold Lite. Как сообщают некоторые источники, это будет первый складной смартфон Samsung в серии новых складных аппаратов, которые намечено анонсировать в следующем году. По слухам, модель Galaxy Z Fold Lite будет анонсирована вместе с линейкой новых смертфонов Galaxy S21. По другим сведениям, анонс нового складного смартфона Samsung состоится на другом мероприятии.
Если собрать разрозненные слухи вместе, то можно получить приблизительно следующий набор характеристик будущего аппарата: 7-дюймовый гибкий экран, покрытый прозрачной полиимидной пленкой (CPI) взамен ультратонкого стекла (UTG). На наружной стороне крышки смартфона будет располагаться внешний экран с диагональю 4 дюйма.
Новый Samsung Galaxy Z Fold Lite дополнит серию складывающихся смартфонов. В будущем году она будет включать в себя еще два смартфона - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
Ожидается, что модель Samsung Galaxy Z Flip 3 появится в 3 кв. 2021 года. У нее будет 6,7-дюймовый экран, защищенный ультратонким стеклом UTG. Размер внешнего экрана составит 3 дюйма, что намного больше 1,1-дюйма у оригинальной модели Galaxy Z Flip.
Следом выйдет новая складывающаяся модель Galaxy Z Fold 3. Она будет оснащена 7-дюймовым экраном, защищенным ультратонким стеклом UTG, а диагональ внешнего экрана составит 4 дюйма. У этой модели появится подэкранная фронтальная камера, а в комплект войдет также стилус S Pen.
Разработкой ультратонкого стекла UTG занимается компания Samsung Display. По имеющимся сведениям, она применяет в качестве стеклянной подложки технологические заготовки, выпускаемые немецкой фирмой Schott.
Полиимидная пленка (CPI) ранее использовалась в складных смартфонах, однако в последнее время ей на смену пришло ультратонкое гибкое стекло (UTG). Переход на UTG объяснялся тогда тем, что эксперты посчитали UTG более долговечным и более прозрачным материалом, способным обеспечить более высокую прочность, меньшую толщину и хорошую гибкость.
В этой связи возврат на полиимидную пленку CPI, возможно, является отражением новых достижений специалистов Gorilla Glass из компании Corning, которые участвуют в разработке новых технологий для будущего смартфона Samsung. Другое объяснение - это выход на технологические ограничения ультратонкого стекла UTG, что заставило производителя - компанию Samsung Display - вернуться на альтернативную технологию.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".