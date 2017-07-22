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Складной смартфон Galaxy Z Fold Lite будет выпущен в 1 квартале 2021 года

07 декабря 2020, 12:46




По слухам, в 1 кв. 2021 года в линейке Samsung Galaxy Z Fold появится новая модель, которая получит название Galaxy Z Fold Lite. Как сообщают некоторые источники, это будет первый складной смартфон Samsung в серии новых складных аппаратов, которые намечено анонсировать в следующем году. По слухам, модель Galaxy Z Fold Lite будет анонсирована вместе с линейкой новых смертфонов Galaxy S21. По другим сведениям, анонс нового складного смартфона Samsung состоится на другом мероприятии.

Складной смартфон Galaxy Z Fold Lite будет выпущен в 1 кв. 2021 года


Если собрать разрозненные слухи вместе, то можно получить приблизительно следующий набор характеристик будущего аппарата: 7-дюймовый гибкий экран, покрытый прозрачной полиимидной пленкой (CPI) взамен ультратонкого стекла (UTG). На наружной стороне крышки смартфона будет располагаться внешний экран с диагональю 4 дюйма.

Новый Samsung Galaxy Z Fold Lite дополнит серию складывающихся смартфонов. В будущем году она будет включать в себя еще два смартфона - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Ожидается, что модель Samsung Galaxy Z Flip 3 появится в 3 кв. 2021 года. У нее будет 6,7-дюймовый экран, защищенный ультратонким стеклом UTG. Размер внешнего экрана составит 3 дюйма, что намного больше 1,1-дюйма у оригинальной модели Galaxy Z Flip.

Следом выйдет новая складывающаяся модель Galaxy Z Fold 3. Она будет оснащена 7-дюймовым экраном, защищенным ультратонким стеклом UTG, а диагональ внешнего экрана составит 4 дюйма. У этой модели появится подэкранная фронтальная камера, а в комплект войдет также стилус S Pen.

Разработкой ультратонкого стекла UTG занимается компания Samsung Display. По имеющимся сведениям, она применяет в качестве стеклянной подложки технологические заготовки, выпускаемые немецкой фирмой Schott.

Складной смартфон Galaxy Z Fold Lite будет выпущен в 1 кв. 2021 года


Полиимидная пленка (CPI) ранее использовалась в складных смартфонах, однако в последнее время ей на смену пришло ультратонкое гибкое стекло (UTG). Переход на UTG объяснялся тогда тем, что эксперты посчитали UTG более долговечным и более прозрачным материалом, способным обеспечить более высокую прочность, меньшую толщину и хорошую гибкость.

В этой связи возврат на полиимидную пленку CPI, возможно, является отражением новых достижений специалистов Gorilla Glass из компании Corning, которые участвуют в разработке новых технологий для будущего смартфона Samsung. Другое объяснение - это выход на технологические ограничения ультратонкого стекла UTG, что заставило производителя - компанию Samsung Display - вернуться на альтернативную технологию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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