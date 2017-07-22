Компания OPPO сделала заявку на возможное собственное участие в гонке среди производителей складывающихся смартфонов. Как стало известно исследователям LetsGoDigital, OPPO получила патент на конструкцию такого смартфона с вертикальной осью складывания. Патент был подан во Всемирную организацию по интеллектуальной собственности (ВОИС).
До сих пор на рынке появилось только несколько подобных смартфонов, наиболее известными из которых считаются представители линейки Samsung Galaxy Z Flip, Huawei Mate X и модель Motorola Razr. В то же время патенты на подобного рода конструкцию уже получил ряд других компаний, кроме упомянутых брендов.
Согласно документам патента, конструкция складного телефона OPPO предусматривает использование вращающегося шарнира с шестеренками. У него имеется несколько фиксированных положений, под четырьмя разными углами.
Изображения, созданные в LetsGoDigital на основе патента, показывают, что складной телефон не предусматривает использования внешней поверхности. После того, как телефон сложен, узнать, кто звонит, или какое уведомление пришло, невозможно. Для этого надо развернуть телефон и уже в раскрытом состоянии прочитать сообщение.
Эта особенность является существенным отличием от моделей смартфонов, которые предлагают конкуренты. Они предусматривают непременное присутствие на внешней поверхности аппарата небольшого дисплея для просмотра поступившей информации.
Основной дисплей отличается традиционным видом. Он предусматривает расположенное по центру отверстие для селфи-камеры.
На внешней стороне смартфона OPPO размещается три камеры. Как отмечают эксперты, разработчики OPPO традиционно уделяют большое внимание возможностям камер своих смартфонов. Это их «врожденное пристрастие», в отличие от конкурентов, у моделей которых камер обычно меньше. Для сравнения, у Galaxy Z Flip и Motorola Razr имеются две и одна задние камеры, соответственно.
Набор датчиков соответствует конфигурации Galaxy S10 Plus.
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