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Ученые из Бразилии и Франции разработали новый тип геля для 3D-печати продуктов питания

07 декабря 2020, 15:24




Исследователи из Бразилии и Франции разработали новый тип геля на основе крахмала, который можно использовать для 3D-печати пищевых продуктов. Исследование проводилось в Колледже сельского хозяйства Луиса де Кейруса при Университете Сан-Паулу. Помощь в проведении исследования оказывали ученые из Франции.

В результате исследования были разработаны два детализированных процесса по преобразованию крахмала в гель. В качестве базовых продуктов были использованы крахмалы, получаемые из маниока (пищевой тропический корнеплод) и пшеницы.

Процесс подготовки гелевых «чернил» предусматривает предварительное насыщение смеси крахмалов в воде с последующим высушиванием. Исследование предусматривало подбор различных факторов, задающих процесс подготовки. Производился подбор температуры и продолжительности воздействия, которые позволяли получить на выходе идеальный продукт для использования в качестве геля. Полученная в результате гелеобразная смесь имеет концентрацию, позволяющую эффективно использовать ее для 3D-печати.

Ученые из Бразилии и Франции разработали новый тип геля для 3D-печати продуктов питания


Второй метод был направлен на создание геля более твердых сортов. Это достигалось путем применения печи для сушки крахмала, полученного из тех же ингредиентов - пшеницы и маниоки. В результате были получены гели с «оптимальной пригодностью для 3D-печати». Гели этого «сухого» типа относят к более качественным. Они открывают путь для выпуска более качественных продуктов, напечатанных на 3D-принтере, например, имеющих не только определенный вкус, но и желательную текстуру.

Идея изготовления пищи путем 3D-печати далеко не нова. Однако ее реальное воплощение пока остается несовершенным. Интерес к этому направлению подогревается тем, что этим методом можно создавать не только имитацию уже существующих продуктов, но и изобретать новые вкусы и продукты.

3D-печать часто называют аддитивным производством; оно распространяется в первую очередь на выпуск коммерческих продуктов. Для ее реализации необязательно применять только искусственные ингредиенты.

Технология совместима со многими натуральными продуктами. Обычно ее используют для выпуска, например, конфет особой формы и других простых продуктов. Ожидается, что в будущем появится возможность выбирать не только ингредиенты и вкус, но и определенные текстуры, цвет и форму продуктов на выходе. Это обещает сделать питание более разнообразным по вкусу и форме.



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