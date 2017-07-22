Китайская компания Shanghai Micro Electronic Equipment (SMEE) сообщила о разработке собственного литографического сканера для полупроводниковой печати в глубоком ультрафиолете (DUV). Поставки на массовый рынок полупроводниковых изделий с его использованием запланированы на IV кв. 2021 года. Разработанный DUV-сканер предназначен для производства узлов по технологическим нормам 28 нм.
На фотографии показано, как выглядит сканер от SMEE.
Это не самый совершенный на сегодняшний день производственный узел, поскольку уже существуют компании из Южной Кореи и Тайваня, которые внедрили производство по нормам 5 нм и ведут разработку узлов по нормам 3 нм. В то же время для китайской компании это знаменательное достижение. Оно отражает важное начало технологической независимости Китая от иностранных (не только американских) технологий, где применяемое оборудование отвечает требованиям патентной и технологической чистоты от иностранных разработок и основано только на отечественных (китайских) технологиях.
Единственным производителем литографических сканеров для полупроводниковой печати в глубоком ультрафиолете (DUV) до сих пор выступала нидерландская компания ASML, крупнейший производитель фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности. Теперь у нее появился серьезный конкурент - компания SMEE. Она пока отстает от лидера, но догонять всегда легче, чем идти первым.
Сообщается, что Китай готов начать выпускать полупроводниковые изделия по 28-нм техпроцессу уже в конце 2021 года.
Еще полгода назад, в июне 2020 года, китайские издания сообщали о разработке отечественных DUV-технологий уровня 28 нм. Сообщалось, что по планам начало массового выпуска новых полупроводниковых изделий на 28 нм нормах начнется между 2021 и 2022 гг. Но похоже, что переход на отечественные технологии идет в Китае с опережением намеченных планов.
Компания SMEE была основана в 2002 году. В настоящее время на нее приходится выпуск около 80% всех полупроводниковых изделий, продаваемых на китайском внутреннем рынке.
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