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Китай создал собственный литографический сканер для полупроводниковой DUV-печати

07 декабря 2020, 17:29




Китайская компания Shanghai Micro Electronic Equipment (SMEE) сообщила о разработке собственного литографического сканера для полупроводниковой печати в глубоком ультрафиолете (DUV). Поставки на массовый рынок полупроводниковых изделий с его использованием запланированы на IV кв. 2021 года. Разработанный DUV-сканер предназначен для производства узлов по технологическим нормам 28 нм.

На фотографии показано, как выглядит сканер от SMEE.

Китай создал собственный литографический сканер для полупроводниковой DUV-печати


Это не самый совершенный на сегодняшний день производственный узел, поскольку уже существуют компании из Южной Кореи и Тайваня, которые внедрили производство по нормам 5 нм и ведут разработку узлов по нормам 3 нм. В то же время для китайской компании это знаменательное достижение. Оно отражает важное начало технологической независимости Китая от иностранных (не только американских) технологий, где применяемое оборудование отвечает требованиям патентной и технологической чистоты от иностранных разработок и основано только на отечественных (китайских) технологиях.

Единственным производителем литографических сканеров для полупроводниковой печати в глубоком ультрафиолете (DUV) до сих пор выступала нидерландская компания ASML, крупнейший производитель фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности. Теперь у нее появился серьезный конкурент - компания SMEE. Она пока отстает от лидера, но догонять всегда легче, чем идти первым.

Китай создал собственный литографический сканер для полупроводниковой DUV-печати


Сообщается, что Китай готов начать выпускать полупроводниковые изделия по 28-нм техпроцессу уже в конце 2021 года.

Еще полгода назад, в июне 2020 года, китайские издания сообщали о разработке отечественных DUV-технологий уровня 28 нм. Сообщалось, что по планам начало массового выпуска новых полупроводниковых изделий на 28 нм нормах начнется между 2021 и 2022 гг. Но похоже, что переход на отечественные технологии идет в Китае с опережением намеченных планов.

Компания SMEE была основана в 2002 году. В настоящее время на нее приходится выпуск около 80% всех полупроводниковых изделий, продаваемых на китайском внутреннем рынке.



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