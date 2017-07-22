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Начались продажи интернет-центра Alcatel LINKHUB HH42CV для офиса, дома и магазина

07 декабря 2020, 18:20




Компания TCL анонсировала продажи в России нового интернет-центра Alcatel LINKHUB HH42CV, предназначенного для простого и надёжного доступа в интернет для дачи, дома или офиса. Устройство поддерживает стандарт 4G LTE категории 4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с при загрузке и до 50 Мбит/с при отправке. Устройство поступит в продажу 7 декабря 2020 года по цене 4990 руб.

Для доступа к сети интернет-центр использует сети стандарта 4G LTE категории 4. Скорость передачи данных по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2×2 MIMO составляет до 300 Мбит/с. Такой тип доступа удобен для использования в квартире или загородном доме, где отсутствует доступ к проводному интернету, но есть подключение через сети 4G LTE/3G. Устройство может пригодиться также для организации работы в небольшом офисе или бизнес-точке.

интернет-центр Alcatel LINKHUB HH42CV



Как сообщает производитель, устройство обеспечивает стабильное подключение даже при относительно слабом сигнале сотовой сети. Это достигается благодаря наличию двух внешних LTE-антенн с разъемом SMA.

Надежность связи обеспечена и дополнительными функциями. Например, в Alcatel LINKHUB HH42CV предусмотрена функция «Резервирование подключения». В этом случае настройка основного и резервного подключений помогает оставаться на связи даже в случае обрыва основного подключения. Если это произошло, устройство автоматически переходит на резервный канал и восстанавливает передачу данных. После восстановления основного канала интернет-центр вновь переключается на него, восстанавливая вариант подключения по умолчанию.

Несмотря на название «интернет-центр», устройство Alcatel LINKHUB HH42CV позволяет также совершать звонки как по мобильной сети, поддерживая технологию VoLTE, так и с помощью IP-телефонии. Подключение возможно через порт RJ11 для проводного или DECT-телефона.

интернет-центр Alcatel LINKHUB HH42CV


Еще один способ применения - создание самостоятельной гостевой сети Wi-Fi для подключения посетителей офиса или магазина. Благодаря наличию встроенной функции родительского контроля, можно ограничивать доступ к интернету для выбранных устройств и по расписанию.

К интернет-центру можно подключить до 32 Wi-Fi-клиентов и до 2 сетевых устройств через 100-Мбит порты Ethernet. Разработчики отмечают минималистичный дизайн интернет-центра, который будет сочетаться с любым интерьером.

Для дистанционного управления центром Alcatel LINKHUB HH42CV имеется веб-интерфейс или мобильное приложение Alcatel Wi-Fi Link для Android и iOS.

интернет-центр Alcatel LINKHUB HH42CV




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

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