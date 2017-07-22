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Раскрыты детальные характеристики нового графического процессора AMD Navi 23

07 декабря 2020, 20:16




Игорь Валлозек (Igor'sLAB) раскрыл неофициальную информацию о характеристиках графического ядра AMD Navi 23, которое придет на смену графике AMD Navi 14, широко используемой, например, в видеокарте Radeon RX 5500M. GPU AMD Navi 23 ожидают скоро увидеть в мобильной видеокарте AMD Radeon RX 6600M. Эта информация является неофициальной, и источник ее получения не раскрывается. В то же время Igor'sLAB известна своими прямыми контактами с разработчиками AMD, поэтому слухам из этой лаборатории принято доверять.

Детальные подробности о будущем графическом ядре AMD Navi 23 просочились в сеть


Ранее уже было объявлено, что графическое ядро Navi 23 будет предполагать несколько вариантов компоновки с учетом допустимой мощности теплового рассеивания Total Graphics Power (TGP) - 65 Вт, 80 Вт и 90 Вт. Эти значения - только предварительные показатели мощности, которые планируется использовать в будущих мобильных видеокартах, оснащенных графикой Navi 23. Поэтому допускается, что модели графических видеоускорителей для настольных систем могут иметь и более высокий TGP. Однако окончательные варианты будут названы позднее.

Теперь появилась новая информация. В частности, Игорь Валлозек сообщает, что будущий графический процессор Navi 23 будет использовать 128-разрядную шину передачи данных. Такой пропускной способности достаточно для подключения до восьми модулей видеопамяти GDDR6, что позволит иметь видеобуфер емкостью 4 или 8 Гбайт.

Графический процессор будет совместим с протоколами DirectX 12.1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 2.2. По слухам, Navi 23 сможет также работать с набором технологий для виртуальной реальности Liquid VR, но эта информация требует уточнений.

Детальные подробности о будущем графическом ядре AMD Navi 23 просочились в сеть

Схема графического процессора AMD Navi 23, Источник: Igor'sLAB


По мнению источника, графический процессор будет поддерживать в общей сложности пять дисплейных выходов, включая DisplayPort, HDMI 2.1 и даже USB Type-C. Что касается поддержки средств кодирования, то в его арсенал войдут кодировщики VP9, HEVC, H.265, VC1. Передача данных будет доступна по шине PCI Express 4.0 x8.

Детальные подробности о будущем графическом ядре AMD Navi 23 просочились в сеть

Компоновка графического процессора AMD Navi 23, Источник: Igor'sLAB


Говоря об основных характеристиках, источник отметил, что максимальная тактовая частота чипа Navi 23 составит 2350 МГц. Это намного ниже, чем у графического процессора Navi 21. Такой выбор объясняется тем, что в данном случае речь идет о мобильном графическом процессоре, у которого частота, как правило, понижается из-за необходимости сохранения умеренного энергопотребления.

Рабочие частоты других элементов чипа представлены в таблице.

Детальные подробности о будущем графическом ядре AMD Navi 23 просочились в сеть

Технические характеристики AMD Navi 23, источник: Igor'sLAB




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