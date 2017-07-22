Игорь Валлозек (Igor'sLAB) раскрыл неофициальную информацию о характеристиках графического ядра AMD Navi 23, которое придет на смену графике AMD Navi 14, широко используемой, например, в видеокарте Radeon RX 5500M. GPU AMD Navi 23 ожидают скоро увидеть в мобильной видеокарте AMD Radeon RX 6600M. Эта информация является неофициальной, и источник ее получения не раскрывается. В то же время Igor'sLAB известна своими прямыми контактами с разработчиками AMD, поэтому слухам из этой лаборатории принято доверять.
Ранее уже было объявлено, что графическое ядро Navi 23 будет предполагать несколько вариантов компоновки с учетом допустимой мощности теплового рассеивания Total Graphics Power (TGP) - 65 Вт, 80 Вт и 90 Вт. Эти значения - только предварительные показатели мощности, которые планируется использовать в будущих мобильных видеокартах, оснащенных графикой Navi 23. Поэтому допускается, что модели графических видеоускорителей для настольных систем могут иметь и более высокий TGP. Однако окончательные варианты будут названы позднее.
Теперь появилась новая информация. В частности, Игорь Валлозек сообщает, что будущий графический процессор Navi 23 будет использовать 128-разрядную шину передачи данных. Такой пропускной способности достаточно для подключения до восьми модулей видеопамяти GDDR6, что позволит иметь видеобуфер емкостью 4 или 8 Гбайт.
Графический процессор будет совместим с протоколами DirectX 12.1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 2.2. По слухам, Navi 23 сможет также работать с набором технологий для виртуальной реальности Liquid VR, но эта информация требует уточнений.
По мнению источника, графический процессор будет поддерживать в общей сложности пять дисплейных выходов, включая DisplayPort, HDMI 2.1 и даже USB Type-C. Что касается поддержки средств кодирования, то в его арсенал войдут кодировщики VP9, HEVC, H.265, VC1. Передача данных будет доступна по шине PCI Express 4.0 x8.
Говоря об основных характеристиках, источник отметил, что максимальная тактовая частота чипа Navi 23 составит 2350 МГц. Это намного ниже, чем у графического процессора Navi 21. Такой выбор объясняется тем, что в данном случае речь идет о мобильном графическом процессоре, у которого частота, как правило, понижается из-за необходимости сохранения умеренного энергопотребления.
Рабочие частоты других элементов чипа представлены в таблице.
Технические характеристики AMD Navi 23, источник: Igor'sLAB
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".