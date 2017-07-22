Лаборатория Касперского собирается выпустить «русский» смартфон с защищенной операционной системой собственной разработки. Цель компании - создать смартфон, который будет способен противостоять киберугрозам. Для пользователей это будет не основной, а вспомогательный смартфон, который они будут применять для работы, например, с защищенной инфраструктурой. Об этом заявил Евгений Касперский в интервью РИА «Новости».
По мнению Касперского, это новая ниша для развития рынка мобильных устройств. «Наша задача - создать защищенный телефон, который практически невозможно "хакнуть", для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой».
По мнению Касперского, это может быть как отдельный телефон, так и один общий телефон, работающий под супервизором, который можно переключить с обычной ОС на защищенную и использовать в тех случаях, когда этого требует ситуация.
«У меня есть мечта, чтобы человек мог использовать телефон на базе, к примеру, ОС Android. Представьте: движением пальца пользователь переключает телефон на нашу безопасную ОС для управления турбиной электростанций или чего-то еще. В этом режиме не будет сервисов от Google Play, ничего такого. Но это пока мечта».
Говоря о сроках появления «защищенного» смартфона, Касперский отметил, что ЛК уже провела переговоры и достигла договоренности с неназванной китайской компанией.
«Я не могу пока назвать, но это китайская компания. В конце следующего (2021) года продукт уже появится. Еще раз - там будет минимальный функционал, красоты как от Android и iOS не ждите, этот смартфон будет выполнять другие специальные задачи».
Отвечая на вопрос, что именно будет в программной конфигурации будущего смартфона, Касперский отметил, что этот аппарат сможет «звонить и отправлять смс, само собой, там будет офисный пакет, свой браузер с минимальный функционалом и стандартный набор приложений: таких, как будильник, калькулятор и так далее».
Понимая необходимость развития собственной экосистемы для продвижения новой мобильной ОС, Касперский отметил, что пока не намерен создавать какой-либо отдельный «AppStore от Лаборатории Касперского», но в будущем «должно появиться нечто похожее. Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров».
Отвечая на вопрос о степени готовности будущей защищенной мобильной ОС, Касперский отметил, что ЛК уже имеет рабочую «операционку для интернета вещей - промышленного и любого другого, а для телефонов и планшетов она будет готова в следующем (2021) году». При этом он подчеркнул, что у ЛК нет никаких намерений конкурировать с Google и Apple. «Мы совершенно точно не планируем выходить на "полянку" Google и Apple, у нас нет задачи их заменить». Задача ЛК - развивать собственное направление, нишу, двигаясь туда, «куда нас рынок "потащит", там она и будет работать».
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