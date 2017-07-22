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Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг

08 декабря 2020, 08:38


На правах рекламы.

Китайская компания Chuwi разработала новый ноутбук под названием LarkBook, который весит всего 1 кг и по размеру сопоставим с листом бумаги формата А4. LarkBook использует полноценный процессор Intel N4120 с низким энергопотреблением, 8 Гбайт + 256 Гбайт памяти, 13,3-дюймовый экран и полнофункциональный порт Type-C. LarkBook подходит для студентов и офисных служащих и может удовлетворить многие потребности мобильного офиса и развлечений.

Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг


Корпус LarkBook изготовлен из легкого алюминиево-магниевого сплава, весит 1 кг и имеет толщину 11,9 мм. Он примерно на 30% легче большинства 13,3-дюймовых ноутбуков на рынке, и его можно легко упаковать и носить с собой.

Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг


Larkbook оснащён 4-ядерным / 4-поточным процессором Intel N4120 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и встроенной графикой UHD 600 с возможностью декодирования 4К-видео.

По сравнению с процессором Intel N3350 предыдущего поколения, одноядерная производительность Intel J4125 увеличилась на 45%, а многоядерная выросла сразу на 90%.

Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг


Larkbook оснащен 13,3-дюймовым полноразмерным IPS-экраном с разрешением 1920х1080 пикселей и тонкими рамками. При этом Larkbook имеет 4 встроенных динамика и поддерживает стереозвук DTS.

Chuwi выпускает ультрабук Larkbook весом всего 1 кг


LarkBook поступит в продажу 15 декабря по цене $429. А подписавшись на официальный сайт CHUWI, вы сможете получить купон на скидку в $50. В этом случае ноутбук обойдётся вам всего в $379.



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